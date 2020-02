Vous pouvez désormais télécharger la sonnerie du Surface Duo

Le Surface Duo n’est peut-être pas un téléphone comme le souligne Microsoft, mais il permet tout de même de… téléphoner. Sa sonnerie peut désormais être téléchargée sur le site de l’USPTO.

Lorsque Microsoft a dévoilé son Surface Duo lors de la conférence d’octobre dernier, personne ne s’attendait à ce que la firme sorte enfin ce «Surface Phone » que les rumeurs évoquaient depuis des années. Pour présenter son appareil pliable sous Android, la firme a commencé par diffuser une petite vidéo promotionnelle. Dans un premier temps, on pensait qu’il s’agissait d’une autre présentation du Surface Neo sous Windows 10X… jusqu’au moment où une sonnerie a retenti. Revoici la vidéo d’introduction du Surface Duo pour vous rafraîchir la mémoire.

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette sonnerie me fait sacrément penser au type de tonalité que l’on pouvait découvrir sur les Nokia en leur temps. Si vous avez envie de l’installer sur votre téléphone, sachez qu’il est possible de la télécharger sur le site Web de l’USPTO. Pour ce faire, il suffit de cliquer ici, puis sur le bouton « Download MP3 » depuis votre téléphone et ensuite configurer le fichier comme sonnerie par défaut.