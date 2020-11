Le Surface Duo débarquerait en Europe au printemps 2021

Lancé aux Etats-Unis cet automne, le Surface Duo est le premier téléphone à double-écran de Microsoft sous Android. Si vous envisagiez de vous le procurer, bonne nouvelle puisqu’il semble bien être prévu pour l’Europe, dès le printemps prochain.

En automne 2019, Microsoft a présenté le Surface Duo, signant par la même occasion son retour dans le monde de la téléphonie après des années d'absence. Ce smartphone sous Android n’a rien de classique puisqu’il est pliable et est doté de deux écrans. Après plus d’un an de peaufinage, la firme s’est finalement décidée de démarrer la commercialisation de son appareil en septembre dernier. Malheureusement, elle concernait uniquement le territoire américain.

Si vous souhaitez vous procurer le Surface Duo , cela devrait être bien plus facile à l’avenir puisqu’il ne faudra plus passer par l’importation avec les risques et les frais que cela engendre. Selon Windows Latest, Microsoft se préparerait à lancer son smartphone sur le marché international dès 2021, et plus précisément au début du printemps. Selon des sources proches du développement, l’appareil serait en bonne voie pour être lancé en Europe. La firme serait d’ailleurs actuellement en discussion avec des opérateurs téléphoniques au Royaume-Uni. Pour rappel, Windows Central avait déjà appuyé la thèse d’une sortie en Europe au premier semestre 2021.

Pour éviter les mauvaises surprises, je vous conseille tout de même de prendre ces informations avec des pincettes puisque Microsoft n’a encore rien confirmé pour le moment. Je vous informerai bien entendu si cela est le cas par la suite. Alors, si cela est vrai, pensez-vous craquer pur le smartphone pliable de Microsoft ?