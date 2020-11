Les applications Android seront-elles bientôt supportées sur Windows 10 ?

De nombreuses applications Android et iOS sont encore aujourd'hui indisponibles sur Windows 10. C'est ce qui m'avait poussé en 2016 à créer WishApplist, un site destiné à pousser les développeurs à sortir leurs applications sur mobile (à l'époque) et sur PC en leur montrant votre souhait de les voir débarquer. Microsoft nous réserve-t-il une surprise en prévoyant le support des applications Android sur Windows 10 en 2021 ?

Utiliser des applications Android sur Windows 10 est déjà possible aujourd’hui. Cependant, il n’existe pas encore de prise en charge native puisqu’il faut en général passer par un émulateur. Ce type de solution est lourde et pas toujours des plus pratiques à utiliser. Autre solution : utiliser l’application Votre Téléphone qui permet d’utiliser les applications Android depuis son PC grâce au mirroring. Néanmoins, cette possibilité n’est offerte actuellement qu’aux détenteurs d’un smartphone de marque Samsung ou aux possesseurs du Surface Duo.

Les applications Android intégrées au Microsoft Store en 2021 ?

D’après Windows Central, Microsoft pourrait prochainement prendre en charge les applications Android directement sur Windows 10. Zac Bowden explique ainsi dans son article sur ses prévisions de Microsoft pour 2021 que la firme prévoirait d’intégrer les applications Android au Microsoft Store. Le journaliste relativise tout de même ses propos en expliquant qu’il ne sait pas où en est ce plan, ni quand il sera livré… mais qu’il avait des chances de voir le jour l’année prochaine.

On me dit également que Microsoft essaie d'apporter des applications Android au Microsoft Store sur Windows 10. Je ne sais pas à quel point ce plan en est ou quand il sera expédié, mais on me dit qu'il peut apparaître dans le Calendrier 2021. J'aurai plus à partager à ce sujet bientôt.

N'oublions pas le sort d'Astoria et les services Google Play Store

Bien entendu, tout ceci n’est que rumeur, et Microsoft n’a rien commenté à ce sujet pour l’instant. Je me dois donc tout de même de vous mettre en garde face à ces propos. Microsoft avait par exemple testé le projet Astoria en 2015 qui aurait permis d’exécuter les applications Android sur Windows 10 Mobile, mais celui-ci n’avait jamais vu le jour. Si les propos de Bowden sont vrais, il ne serait pas étonnant que le même destin soit prévu pour Windows 10, d’autant plus que la firme travaille sur un autre projet baptisé Reunion qui vise à supprimer la distinction entre les applications UWP et Win32 disponibles sur Windows. Ajouter le support des applications Android me paraît donc assez contradictoire mais qui sait.

Toutefois, il est vrai que Microsoft pourrait avoir de bonnes raisons à concrétiser ce projet pour mieux pouvoir concurrencer Apple et Google. En effet, MacOS permet désormais d’exécuter des applications mobiles iOS tout comme les applications Android sont disponibles sur Chrome OS. L’arrivée du support des applications mobiles Android sur Windows 10 pourrait donc être un vrai plus. Néanmoins, je me demande tout de même si techniquement, et juridiquement ce projet est réalisable. De nombreuses applications Android intègrent par exemple les services Google Play Store.

Si ce projet voit le jour, les applications Android seront-elles compatibles avec Windows 10 ou ne sera-t-il possible que d’utiliser celles dépourvues des services de Google ? Les développeurs Android devront-ils soumettre eux-mêmes leur application sur le Microsoft Store ou seront-elles automatiquement intégrées ? Beaucoup de questions sont sans réponses actuellement. Nous en saurons peut-être plus en 2021… ou pas !