Microsoft : des résultats financiers en hausse sauf pour Surface (FY22Q1)

Avis aux actionnaires, Microsoft a publié les résultats financiers de son dernier trimestre (FY22Q1). La firme affiche un chiffre d’affaires de 45,3 milliards de dollars pour un bénéfice net de 20,5 milliards de dollars. C’est une nouvelle fois un record, puisque la progression du CA est de 22% par rapport au même trimestre de l’année précédent et le bénéfice est en hausse de 48%.

Ceux qui ont investi dans Microsoft il y a quelques années doivent se frotter les mains. La firme, grâce à ses bons résultats financiers, a séduit de nombreux investisseurs, ce qui a fait croître son titre de presque 40% depuis le début de cette année. Si la firme s’en tire si bien, c’est encore et toujours grâce à ses revenus tirés du Cloud, en constante hausse depuis des années. Cependant, Microsoft peut également compter sur son panel de produits et services aux particuliers et aux entreprises pour tirer son chiffre d’affaires vers le haut. En quelques mots :

Office : 23% d’augmentation du chiffre d’affaires pour Office 365 Commercial et 10% d’augmentation pour Office Consumer grâce à ses 54,1 millions d’abonnés

: 23% d’augmentation du chiffre d’affaires pour Office 365 Commercial et 10% d’augmentation pour Office Consumer grâce à ses 54,1 millions d’abonnés LinkedIn : 42% d’augmentation pour le chiffre d’affaires issu du célèbre réseau social pour les professionnels

: 42% d’augmentation pour le chiffre d’affaires issu du célèbre réseau social pour les professionnels Intelligent Cloud (Azure) : 31% d’augmentation par rapport au même trimestre de l’année précédente. Ce service ramène plus d’un tiers du chiffre d’affaires trimestriel.

: 31% d’augmentation par rapport au même trimestre de l’année précédente. Ce service ramène plus d’un tiers du chiffre d’affaires trimestriel. Dynamics : en hausse de 31% grâce à la croissance de son offre Dynamics 365 pour les entreprises

: en hausse de 31% grâce à la croissance de son offre Dynamics 365 pour les entreprises Windows : 10% d’augmentation pour les revenus OEM Windows

: 10% d’augmentation pour les revenus OEM Windows Bing : 40% d’augmentation pour les revenus publicitaires tirés du moteur de recherche

Seuls deux postes s’en tirent moins bien que prévu : Xbox et Surface dont les ventes sont en-dessous des objectifs fixés par la firme.