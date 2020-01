Pouvez-vous encore utiliser Internet Explorer 11 de manière sécurisée ?

Avec l’arrivée du nouveau navigateur Edge, beaucoup d’utilisateurs d’Internet Explorer 11 se demandent si ce dernier sera encore supporté par Microsoft. Alors, pourra-t-on encore l’utiliser sur Windows 7, 8.1 ou 10 de manière sécurisée ?



Microsoft a publié la première version grand public de son nouveau navigateur Edge. Comme je vous l’indiquais dans mon article précédent, il n’est pas encore proposé en tant que mise à jour automatique sur Windows 10. Pour l’installer, vous devez le télécharger manuellement sur le site de Microsoft. A terme, le nouveau navigateur arrivera bien sur Windows Update mais il faudra encore patienter un peu. Oui, mais ce nouveau navigateur peut être utilisé conjointement avec l’ancien navigateur Edge (basé sur Edge HTML) mais également Internet Explorer 11 toujours intégré à Windows 10. Mais qu’adviendra-t-il de ce dernier ?

Oui, je sais, en tant que lecteur de MonWindows, vous êtes probablement peu à utiliser Internet Explorer. En tant que développeur Web, je dois même dire que je le maudis tant il m’a donné des sueurs froides dans le passé avec ses problèmes de compatibilité (je parle surtout d’IE6…). Cependant, dans le monde de l’entreprise, le vieux navigateur de Microsoft est encore assez bien utilisé, notamment pour pouvoir utiliser des applications vieillissantes qui ont été optimisées pour ce navigateur et pour lesquelles aucune solution de remplacement n’a encore été développée.

Méfiance pour les utilisateurs de Windows 7

Si vous êtes un utilisateur de Windows 7, je vous conseille de faire très attention si vous comptez encore employer Internet Explorer puisque depuis ce 14 janvier, plus aucune mise à jour de sécurité n’est proposée pour le système d’exploitation. Le navigateur qui en fait partie intégrante ne recevra donc également plus de mises à jour et risque donc de faire (encore) plus office de passoire aux malwares et autres logiciels malveillants.

A moins que votre entreprise ait opté pour un support étendu de Windows 7, je vous déconseille donc fortement d’utiliser le navigateur. A la place, vous pouvez installer le nouvel Edge qui est compatible avec ce système d’exploitation (ou tout autre navigateur bien entendu), mais je vous invite surtout à migrer vers Windows 10, ce qui est toujours possible aujourd'hui.

Déconseillé, mais toujours supporté sur Windows 8.1 et Windows 10

Si vous êtes un utilisateur de Windows 8.1 ou de Windows 10, pas d’inquiétude dans ce cas puisque le système d’exploitation, tout comme Internet Explorer 11, restent supportés par Microsoft encore quelques temps. Pour Windows 8.1, le support standard se termine en 2023 ce qui laisse encore quelques années devant vous. Pour Windows 10, aucune date de fin n’a encore été annoncée pour la prise en charge du navigateur.

Bien entendu, vous n’avez aucune raison de continuer à employer Internet Explorer 11 sauf si vous utilisez des applications spécifiques. Microsoft recommande dans tous les cas d’installer le nouvel Edge pour profiter d’un navigateur à jour et pleinement compatible avec les standards du Web. Vous voilà désormais au courant si ce n'était déjà fait.