La mise à jour vers Windows 11 sera gratuite pour les utilisateurs de 7, 8 et 10

Lors de la sortie de Windows 8, Microsoft avait déjà permis aux utilisateurs de Windows 7 de migrer gratuitement vers ce dernier. C’était également le cas avec Windows 10, officiellement pendant une durée limitée, mais cette migration gratuite reste encore et toujours possible aujourd’hui. Si vous vous demandez s’il sera possible de migrer son PC Windows 10 vers Windows 11, eh bien ce sera encore une fois le cas !



La migration vers Windows 11 sera bel et bien gratuite depuis un PC actuellement sur Windows 7, 8 ou 10. L’information n’est pas encore officielle, mais les farfouilleurs du forum XDA ont découvert que Windows 11 disposait de clés de configuration de produit destinées à prendre en charge Windows 7, 8.1 et Windows 10. Concrètement, activer Windows 11 avec une clé produit de Windows 7 devrait donc être possible. Cependant, il faudra tout d’abord installer la mise à jour vers Windows 8.1, ensuite vers Windows 10 puis enfin vers Windows 11.

Bon, avouons-le, il aurait été étonnant que Microsoft fasse payer une mise à jour vers Windows 11 qui apportera entre autres un rafraîchissement de l’interface. Rappelons que Microsoft avait, lors du lancement de Windows 10, expliqué que Windows devenait un service et n’était plus considéré comme un produit. En clair, auparavant, il était nécessaire d’acheter une licence de Windows Vista même lorsque l’on possédait XP.

Désormais, la licence suit les nouvelles versions de Windows. Cependant, ce n’est pas pour autant que les nouvelles licences de Windows sont devenues gratuites. Si vous achetez un PC dépourvu de système d’exploitation, vous devrez tout de même payer une licence à Microsoft. La gratuité n’est donc offerte que pour les mises à niveau du système depuis une ancienne version.