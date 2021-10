De nombreuses imprimantes Brother incompatibles avec Windows 11

Non, les PC ne sont pas les seuls à être incompatibles avec Windows 11, les imprimantes aussi. Trêve de plaisanterie, Brother vient d’annoncer qu’un sacré nombre d’imprimantes connectées en USB fonctionnaient mal avec Windows 11.

Sur son site de support, Brother déconseille de mettre à jour son PC vers Windows 11. En effet, le constructeur a détaillé un problème qui semble affecter de nombreuses imprimantes branchées en USB. En effet, pas moins de 92 modèles d’imprimantes peuvent rencontrer des soucis d’incompatibilité avec Windows 11. L’erreur la plus courante affiche « Cannot Print to the USB Printer » sur l’outil « USB Connection Repair Tool ».

Un correctif est en route

D’après Brother, ignorer cette erreur permettrait tout de même d’imprimer le document avec succès. Cependant, de nombreux logiciels ne pourront pas communiquer correctement avec l’imprimante, notamment pour régler certains paramètres d’impression ou mettre à jour le firmware de l’appareil. La firme enquête actuellement et prépare un patch pour régler le souci, peut-être occasionné par un pilote défaillant. Rappelons également que le colmatage d'une faille de sécurité avait détraqué le spouleur d'impression sur Windows 10 quelques semaines plus tôt. Y a-t-il un lien entre ces deux problèmes ?

Pour ceux qui disposent d’une imprimante réseau, Brother conseille d’utiliser temporairement un type de connexion différent lorsque cela est possible : RJ45 ou WiFi pour les imprimantes réseau. Microsoft de son côté n’a pas encore mentionné le problème dans la liste des bugs connus. Il y a de fortes chances que la mise à niveau vers Windows 11 soit temporairement bloquée sur les PC dont l’imprimante est incompatible tant que ce problème n’est pas résolu.

Je trouve tout de même étonnant que ces problèmes n’aient pas été repérés plus tôt d'autant plus que les Insiders testent Windows 11 depuis plus de trois mois. Rappelons qu'AMD rencontre également des soucis avec ses processeurs sous Windows 11 pouvant causer jusqu’à 15% de performances en moins. Voici, pour terminer, la liste des imprimantes pour lesquelles ce problème peut être rencontré.

DCP-B7500D, DCP-B7535DW, DCP-J1050DW, DCP-J1100DW, DCP-J1140DW, DCP-J1200W(XL), DCP-J572DW, DCP-L2531DW, DCP-L2535D , DCP-L2535DW, DCP-L2550DW, DCP-L3510CDW, DCP-L3551CDW, DCP-L5500D, DCP-L5600DN, DCP-T220, DCP-T310, DCP-T420W, DCP-T510W, DCP-T520W, DCP-T710W, DCP-T720DW, DCP-T820DW, DCP-T825DW, HL-B2000D, HL-B2080DW, HL-L2310D, HL-L2335D, HL-L2350DW, HL-L2351DW, HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2376DW, HL-L2385DW, HL-L2386DW, HL-L2395DW, HL-L3210CW, HL-L3230CDN, HL-L3230CDW, HL-L3270CDW, HL-T4000DW, MFC-B7715DW, MFC-J1010DW, MFC-J1300DW, MFC-J2330DW, MFC-J2730DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW, MFC-J4340DW(XL), MFC-J4440DW, MFC-J4540DW(XL), MFC-J491DW, MFC-J5330DW, MFC-J5730DW, MFC-J5845DW, MFC-J5930DW, MFC-J5945DW, MFC-J6530DW, MFC-J6545DW, MFC-J6730DW, MFC-J690DW, MFC-J6930DW, MFC-J6935DW, MFC-J6945DW, MFC-J890DW, MFC-L2710DW, MFC-L2713DW, MFC-L2715DW, MFC-L2716DW, MFC-L2730DW, MFC-L2750DW, MFC-L2751DW, MFC-L2770DW, MFC-L2771DW, MFC-L3710CW, MFC-L3735CDN, MFC-L3745CDW, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW, MFC-L5700DN, MFC-L5755DW, MFC-L5900DW, MFC-L6700DW, MFC-L6900DW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW, MFC-T4500DW, MFC-T810W, MFC-T910DW, MFC-T920DW, MFC-T925DW