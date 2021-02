Microsoft Authenticator devient un gestionnaire de mot de passe cross-platform

L’application Microsoft Authenticator a reçu une importante mise à jour sur Android et iOS. En effet, auparavant destinée uniquement à sécuriser l’accès aux services de Microsoft grâce à la double authentification, elle se dote désormais d’un véritable gestionnaire de mots de passe cross-platform. Une nouvelle extension débarque également pour les adeptes de Google Chrome.

Pour sécuriser au maximum ses accès utilisateur à différents sites Web, choisir un mot de passe corsé et suffisamment long, avec chiffres, lettres et caractères spéciaux, est un fondamental. Cependant, c’est loin d’être suffisant puisqu’il faudrait également choisir un mot de passe différent pour chaque site visité ou encore activer la double authentification dès que cela est possible, et notamment pour sécuriser les accès à ses adresses e-mail ou aux services importants comme Google, Microsoft ou encore Facebook.

Malheureusement, la majorité des utilisateurs créent des mots de passe beaucoup trop simples, et répliqués sur tous les sites qu’ils visitent. La solution est pourtant toute simple : utiliser un gestionnaire de mot de passe, et pourquoi pas Microsoft Authenticator.

Microsoft veut abolir l'utilisation des mots de passe

L’application Microsoft Authenticator était peu employée dans le passé puisque son utilisation principale se résumait à approuver la connexion à un service de Microsoft depuis un nouvel appareil. Comme l’a annoncé Microsoft sur son blog officiel, elle va désormais beaucoup plus loin. Microsoft Authenticator va en effet se doter d’un véritable gestionnaire de mots de passe, permettant la synchronisation de vos mots de passe entre tous vos appareils (PC, tablette, smartphone Android, iPhone). Cette fonctionnalité est en cours de déploiement sur Android et iOS.

Concrètement, après avoir défini Authenticator comme méthode de saisie principale sur Android ou iOS, il suffira ensuite de mémoriser le mot de passe suggéré lors de l’enregistrement à un site ou une application. En vous connectant par la suite à celui-ci, le mot de passe sera automatiquement saisi par l’utilitaire, facilitant ainsi la procédure de connexion.

Si vous n’utilisez pas Edge mais Google Chrome et aimeriez synchroniser vos mots de passe avec votre compte Microsoft, il suffira de télécharger la nouvelle extension Microsoft Autofill. Vous pourrez, si vous le souhaitez, exporter tous vos mots de passe stockés sur le navigateur de Google en fichier CSV et les importer dans Authenticator en toute sécurité, a indiqué Microsoft. Je vous renvoie vers le blog officiel de Microsoft pour en apprendre davantage sur cette fonctionnalité si elle vous intéresse.



