Vos fichiers ne seront plus synchronisés avec OneDrive sur Windows 7 / 8.1

Microsoft a annoncé sa volonté de mettre fin à l’application OneDrive (Desktop) pour Windows 7, 8 et 8.1. Si vous utilisez encore l’un de ces systèmes, il faudra donc utiliser OneDrive pour le Web pour accéder à vos fichier ou mettre à jour votre système d’exploitation vers une version plus récente.

Microsoft a annoncé la fin de son application de bureau OneDrive pour Windows 7, 8 et 8.1. A compter du 1er janvier 2022, plus aucune mise à jour de l’application n’aura lieu et dès le 1er mars 2022, vos fichiers ne seront plus synchronisés entre le PC et le service de stockage. Voici ce qu’a déclaré la firme :

« Afin de concentrer les ressources sur les nouvelles technologies et les nouveaux systèmes d'exploitation, et de fournir aux utilisateurs l'expérience la plus récente et la plus sécurisée, à compter du 1er janvier 2022, les mises à jour ne seront plus fournies pour l'application de bureau OneDrive sur votre Windows 7, 8 et 8.1 personnel (…). Après le 1er mars 2022, vos fichiers personnels ne seront plus synchronisés et devront être téléchargés/accédés directement sur OneDrive pour le web. »

Notez que cet arrêt de l'application OneDrive desktop ne concerne que les utilisateurs grand public pour le moment. Microsoft a expliqué que les utilisateurs de OneDrive Entreprise pourront continuer à utiliser l’application jusqu’à la date de fin du support étendu de Windows 7 ou Windows 8.1. Cela semble tout de même étonnant que Microsoft n’ait pas attendu la fin du cycle de vie de Windows 8.1 prévue au 10 janvier 2023 pour opérer ce changement auprès des particuliers.



Si Microsoft a fait ce choix, c’est officiellement pour améliorer la sécurité et l’expérience des utilisateurs. Cependant, beaucoup y voient un moyen supplémentaire de pousser les utilisateurs à mettre à niveau leur PC vers une version plus récente du système d’exploitation, à savoir Windows 10 ou Windows 11. Pour rappel, si vous utilisez encore un PC sous Windows 7 ou 8.1, il est toujours possible de mettre à niveau gratuitement son PC vers Windows 10 (voir Windows 11 si votre PC est bien compatible).