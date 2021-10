Windows 11 et les applications Android : premier aperçu

Une première fuite en provenance de Chine montre ce à quoi ressemble l'utilisation d'applications Android sous Windows 11. Cela présage-t-il une sortie imminente pour les Insiders ?

Parmi les nouveautés de Windows 11 présentées en juin dernier : la prise en charge des applications Android. Eh oui, grâce à un partenariat entre Amazon et Microsoft, il sera possible de faire tourner les applications conçues pour le petit robot vert directement sur Windows 11. Il suffira pour cela de les installer en passant par l’application « Amazon Appstore » qui sera présente dans le Microsoft Store. N’espérez donc pas pouvoir installer toutes les applications du Google Play Store à ce stade puisque l’Amazon Appstore est moins fourni, mais cela est tout de même très prometteur !

Une sortie en 2022 (peut-être avant pour les Insiders)

Malheureusement, Microsoft n’a pas intégré cette fonctionnalité pour la sortie de son nouveau système d’exploitation. Il faudra vraisemblablement attendre octobre 2022 pour que le grand public puisse en profiter mais ce sera peut-être déjà possible cette année pour les Insiders vu cette nouvelle fuite ! En effet, des captures d’écran en provenance de Chine nous montrent à quoi pourraient ressembler les applications Android exécutées sur Windows 11. Le développement semble déjà bien avancé.

D’après la source, Microsoft teste activement la prise en charge des applications Android en ce moment. La firme a pour cela conçu un sous-système Android pour Windows, de la même manière que cela a été fait avec le sous-système Linux pour Windows (WSL). Celui-ci a d’ailleurs été repéré récemment sur le Microsoft Store, tout comme l’application Amazon AppStore. Tout cela laisse présager une disponibilité prochaine pour les Insiders d’autant plus au vu des captures d’écran dévoilées par cette source chinoise.

La première montre l'utilisation de l'application Wechat dans deux fenêtres différentes.

La seconde montre cette fois-ci une application de réseau social chinoise également épinglée à la barre des tâches.

Les fonctionnalités annoncées par Microsoft en juin dernier semblent bien prises en charge. D'après des informations glanées sur des forums chinois, la prise en charge des notifications dans le Centre d’actions ou encore l’utilisation de plusieurs applications simultanées sont au rendez-vous. De plus, il sera bien possible d’épingler les applications Android directement sur la barre des tâches ou le bureau, comme s’il s’agissait d’une application classique Windows.

Pour ceux qui se posent la question, la prise en charge des applications Android sera exclusive à Windows 11. En effet, même si Windows 10 va intégrer un nouveau Microsoft Store, le sous-système Andorid pour Windows ne sera compatible qu'à partir de la build 22000 ! Au vu des dires de Microsoft et des captures d'écran, l’expérience d'utilisation parait en tout cas encourageante et fluide. Il ne restera plus qu’à tester cela pour en avoir le cœur net !