Vente flash : 300€ de réduction sur les Surface Pro 7 et Laptop 3

Amazon a lancé les Prime Days ces 13 et 14 octobre. De nombreux produits bénéficient ainsi de prix revus à la baisse durant ces deux jours dont deux appareils Surface particulièrement populaires. La Surface Pro 7 est ainsi affichée à 769€ et le Surface Laptop 3 à 849€, tous deux munis d’un Core i5 / 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Les Prime Days sont en quelques sortes des soldes réservées aux abonnés Amazon Prime. Durant ces deux jours, plus de 3000 produits distribués sur le site e-commerce profitent de réductions, parfois très intéressantes. Pour découvrir tous les produits en promotion, vous pouvez vous rendre ici . Parmi ces « soldes », les Surface Pro 7 et Laptop 3 voient leur prix chuter de plus de 25%. Microsoft vient également d’adapter ses offres pour les mêmes configurations sur sa boutique officielle dont vous ne devez pas spécialement être abonné à Prime pour en profiter.

Surface Pro 7, à partir de 769€

Si vous étiez à la recherche d’une Surface Pro 7 à petit prix, c’est peut-être le moment. Le PC hybride de Microsoft est en effet affiché avec une forte réduction durant deux jours. Sur Amazon ou le Microsoft Store, vous le trouverez à seulement 769€ pour la version avec Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Bien que la version avec 256 Go de stockage est probablement mieux équilibrée, certains pourront sans doute se contenter d’une plus petite capacité d’autant plus qu’il est possible d’installer une carte micro SD pour étendre la capacité. Je vous renvoie vers mon test de la Surface Pro 7 pour en apprendre davantage sur cette excellente « tablette » de Microsoft.

Surface Laptop 3, à partir de 849€

L’autre appareil qui bénéficie d’une réduction similaire n’est autre que le Surface Laptop 3. Le PC portable de Microsoft dans sa version avec écran de 13,5 pouces est affiché à seulement 849€ sur les deux sites de vente dans une configuration similaire (Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage). Par rapport au prix habituel, c’est 300€ de réduction, tout comme pour la Surface Pro 7, ce qui en fait une très bonne offre. Notez que les étudiants peuvent également profiter d’une réduction supplémentaire sur le Microsoft Store. Je vous renvoie vers mon test du Surface Laptop 3 si vous ne le connaissez pas encore.