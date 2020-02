Rencontrez-vous des problèmes avec votre stylet Surface sous Windows 10 ?

De plus en plus d’utilisateurs se plaignent d’un problème lié à la précision de leur stylet Surface. Microsoft n’a, pour l’instant, pas encore commenté le problème, mais il pourrait bien s’agir d’un bug apparu avec la version 1909 de Windows 10, et non lié avec les tablettes ou stylets Surface.

Sur les forums tels que Reddit et Microsoft Answers , plusieurs utilisateurs ont expliqué rencontrer des soucis avec leur stylet Surface. Normalement, celui-ci détecte jusqu’à 4096 niveaux de pression, ce qui le rend très précis. Cependant, lorsque la paume de la main est en contact avec l’écran, seulement 5 à 20 niveaux de pression seraient détectés.



Un problème lié à la dernière version de Windows 10 ?

Plusieurs utilisateurs ont expliqué avoir obtenu le remplacement de leur Surface Pro après avoir contacté le support de Microsoft au sujet de ce problème. Cependant, celui-ci était bel et bien toujours présent sur le nouvel appareil. En parcourant les différents messages sur les forums spécialisés, il semblerait que ce problème ne soit pas lié à un défaut matériel… mais à la dernière version de Windows 10 (Oui, encore !). Des utilisateurs possédant un PC tactile d’une autre marque (Asus, notamment), ont également signalé un souci similaire avec leur stylet.

Comme l’explique un utilisateur sur Reddit :

« J'ai des problèmes similaires avec un Asus Flip S. Tout allait bien jusqu'à la dernière mise à jour de Windows 10 (version 1909). Tout va bien jusqu'à ce que je touche l'écran avec la main, puis l'encrage se produit sans même toucher le stylo à l'écran. Parfois, le stylo n'est pas reconnu pendant plusieurs secondes (…). La désinstallation de 1909 a certainement amélioré les choses. J'ai perdu patience avec le comportement irrationnel et l'ai désinstallé, j'ai ensuite réussi à continuer ma journée de travail normalement. »

Microsoft n'a pas encore commenté ce problème

N’étant pas un adepte du stylet, je ne peux malheureusement pas vous faire un retour sur cette question. Cependant, n’hésitez pas à écrire votre retour dans les commentaires si vous avez constaté un bug similaire depuis l’installation de la version 1909 de Windows 10. Microsoft n’a, pour l’instant, pas encore effectué de commentaires à ce sujet.