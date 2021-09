Microsoft lance trois publicités à l’approche de Windows 11

La sortie de Windows 11 approche à grands pas puisque le nouveau système d’exploitation sera disponible à partir du 5 octobre prochain sur les nouveaux PC et en tant que mise à jour sur une partie des appareils actuels. Microsoft veut le faire savoir et a partagé trois publicités pour mettre en avant son nouveau bébé.

Si vous nous lisez, vous savez forcément que Microsoft va bientôt lancer Windows 11. Ce n’est probablement pas le cas de tante Irma dont le PC vieillissant sous Windows Vista trône encore dans un coin du salon. « Il est temps de remplacer votre vieux PC puisque vous ne pourrez pas y installer Windows 11 », c’est probablement le message que veut faire passer Microsoft et ses partenaires OEM en créant cette campagne de publicité.

Trêve de plaisanterie, la firme a commencé à déployer l’artillerie lourde côté US pour faire savoir que Windows 11 arrive. Microsoft a notamment diffusé une publicité lors de l’ouverture de la saison NFL (foot US) pour annoncer son nouveau système d’exploitation. Au total, trois publicités sont déjà en ligne sur YouTube et présentent quelques-unes des fonctionnalités du système On peut voir une femme, assise seule dans une pièce qui est emmenée dans un autre monde une fois son PC ouvert.