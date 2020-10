KB4580386 : Meet Now débarque sur les versions 1903 et 1909 de Windows 10

Microsoft a lancé une nouvelle mise à jour réservée aux versions 1903 et 1909 de Windows 10. Elle est facultative et ne s’installe donc pas automatiquement. Ses modifications dont l’arrivée de la fonctionnalité Meet Now devraient être incorporées dans le Patch Tuesday du mois de novembre.

Meet Now débarque sur Windows 10, versions 1903 et 1909

Si votre PC embarque la version 1903 ou 1909 de Windows 10, une nouvelle mise à jour est disponible. Microsoft a en effet commencé le déploiement de KB4580386, une mise à jour cumulative qui apporte la fonctionnalité Meet Now qui permet de créer ou rejoindre une vidéoconférence beaucoup plus rapidement. Comme l’a expliqué Microsoft :

« Plus tôt cette année, nous avons lancé Meet Now dans Skype. Meet Now facilite la connexion avec n'importe qui en deux clics, gratuitement, et chaque appel peut durer jusqu'à 24 heures. Aujourd'hui, nous sommes ravis de partager que nous allons étendre cette fonctionnalité dans Windows 10 en apportant Meet Now directement à la barre des tâches. Dans les semaines à venir, vous pourrez facilement configurer un appel vidéo et joindre vos amis et votre famille en un instant en cliquant sur l'icône Se rencontrer maintenant dans la zone de notification de la barre des tâches. Aucune inscription ou téléchargement nécessaire »

Plusieurs bugs sont corrigés avec KB4580386

Outre cette petite nouveauté, la mise à jour KB4580386 apporte également plusieurs améliorations :

Correction d’un problème qui pourrait empêcher un utilisateur du Xbox Game Pass de jouer à certains jeux éligibles.

Correction d’un problème de fiabilité qui pouvait occasionner le clignotement l'écran en permanence.

Correction d’un problème qui entraîne la disparition d'un port d'imprimante USB après le redémarrage lorsque l'imprimante est mise hors tension.

Notez que cette mise à jour contient également un bug connu qui peut provoquer un avertissement de compatibilité. Vous retrouverez plus d’informations à ce sujet sur le site de Microsoft .

Comment installer la mise à jour ?

Comme il s’agit d’une mise à jour facultative, celle-ci ne s’installera pas automatiquement sur votre PC. Pour pouvoir l’installer, il faut donc vous rendre manuellement dans les Paramètres / Mises à jour et sécurité / Windows Update et cliquer manuellement sur le bouton de recherche de mise à jour. Ensuite, cliquez sur le lien « Mise à jour facultative ». Celle-ci devrait apparaître si votre PC embarque bien la version 1903 et 1909 de Windows 10. Il vous suffira ensuite de l’installer.