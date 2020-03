Microsoft lance un site très complet pour suivre l’évolution du Coronavirus

Alors que la propagation du coronavirus continue, vous êtes nombreux à vouloir suivre en temps réel l’évolution de la situation. Microsoft vient de lancer via son moteur de recherche Bing un nouveau site d’information permettant de suivre l’avancée de la crise sanitaire.

De la même manière que la carte fournie par le CSSE, Microsoft vient de lancer un nouveau site permettant de suivre l’évolution de la pandémie dans le monde. En vous rendant sur Bing COVID Tracker, vous pouvez avoir un aperçu des différents cas confirmés dans le monde, classés par pays. En cliquant sur un pays, le détail sur le nombre de malades, guérisons et décès s'affiche. De plus, les actualités et vidéos propres à chaque région s’affichent directement en cliquant sur le pays correspondant. Pour certains pays comme les Etats-Unis, il est même possible d’obtenir des informations pour chaque Etat.

Pour pouvoir fournir ces données, Microsoft se base sur les informations fournies par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, le Centers for Disease Control and Prevention aux Etats Unis et Wikipedia. Il s’agit probablement de l’un des outils les plus complets à ce jour. Un autre géant technologique va également lancer ce type de service d'ici peu et ce n'est autre que Google.