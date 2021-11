Test de la Surface Go 3 : que vaut la petite tablette de Microsoft ?

Microsoft a dévoilé en septembre dernier la Surface Go 3, sa nouvelle petite tablette de 10.5 pouces. Elle arrive toujours à un tarif débutant à 459€, et vient remplacer la Surface Go 2 sortie un an plus tôt. Alors, quel sont les changements par rapport à la précédente génération ? A qui est-elle destinée ? Quel est mon avis ? Voici mon test de la toute nouvelle Surface Go 3.

La Surface Go 3 est la tablette la plus petite de la gamme Surface. Avec son écran de 10.5 pouces, elle affiche un look assez similaire à sa grande sœur, la Surface Pro 8. Contrairement à cette dernière qui a beaucoup évolué à l’arrivée de la huitième génération, la Surface Go 3 est presque identique à la Surface Go 2 que nous avions déjà testée en long et en large l’année passée. Je ne vais donc pas rédiger un test aussi complet que le précédent (quoique) puisque seuls deux points distinguent les deux tablettes : une nouvelle génération de processeurs et Windows 11 comme système préinstallé.

Une qualité de fabrication au top

Ce que j’apprécie particulièrement avec cette Surface Go 3, c’est sa qualité de fabrication. Même si cette tablette s’affiche à un prix de départ assez compétitif, elle reste pour le moins très bien finie comme n’importe quel autre appareil de la gamme Surface. Son boîtier en magnésium et son petit format la rend très facile à emmener partout tout en offrant un sentiment de solidité.

Sa béquille baptisée « kickstand » est très pratique pour faire tenir la tablette dans n’importe quelle position. Vous la posez sur les genoux dans le canapé ? Laissez la béquille entièrement repliée et utilisez la tablette grâce à son écran tactile. Vous travaillez en mode PC sur la table de la cuisine ? Déployez simplement le kickstand et munissez la tablette de son clavier Type Cover. Celui-ci est d’ailleurs un accessoire totalement indispensable si vous souhaitez vraiment profiter de cette tablette… mais il est disponible en option. Il est également assez petit dans ce format 10,5 pouces et est donc réservé aux petites mains.

Au niveau connectique, rien ne change par rapport à la génération précédente puisque cette Surface Go 3 est dotée d’un port USB Type-C, d’un port jack et d’un port baptisé « Surface Connect » qui permet de charger la tablette au moyen d’un connecteur magnétique. Celui-ci est également très pratique pour éviter que votre appareil ne se retrouve par terre si vous vous prenez les pieds dans le câble. Croyez-en mon expérience, j’ai déjà cassé un PC comme ça ! Concernant la connectivité, seule une version WiFi est pour l’instant proposée, mais une nouvelle déclinaison avec puce 4G / LTE arrive l’an prochain pour un tarif probablement supérieur.

Côté écran, je n’ai également que du positif à redire puisqu’il est très confortable à utiliser. L’écran est doté d’une excellente dalle IPS et conserve le ratio 3:2 comme tout autre appareil Surface. Sa résolution de 1920 x 1280 pixels est amplement suffisante pour nous permettre de ne pas distinguer les pixels vu la petite diagonale de 10,5 pouces. Il est également lumineux, bien contrasté et les couleurs sont bien reproduites.

L’appareil est doté de deux capteurs photos. L’un est situé à l’avant pour faire office de webcam lors de vos conversations sur Teams. L’autre est placé à l’arrière pour vous permettre, par exemple, de prendre des photos de la maison des poupées à Disney avec votre tablette (Oui, j’ai vu des gens faire ça l’an dernier avec une tablette Surface et je me demande toujours pourquoi !?). Un autre capteur est également présent et est bien plus utile que ce dernier puisqu’il permet la reconnaissance faciale. Grâce à Windows Hello, vous pourrez ainsi déverrouiller votre appareil simplement en vous asseyant devant, sans devoir introduire de mot de passe. Cette fonctionnalité m’est devenue presque indispensable au fil du temps.



Des configurations et performances discutables

Microsoft m’a fait parvenir la version de base avec un processeur Intel Pentium Gold 6500Y, 64 Go de stockage eMMC et 4 Go de RAM affichée à 459€. S’il y a bien une configuration que je ne vous recommanderais pas, ce serait celle-ci sauf si votre utilisation se résume à naviguer sur le web ou effectuer de petites tâches sans travailler avec des fichiers trop volumineux, ce qui n’est pas du tout mon cas. Un tel stockage est vraiment trop limitant pour une tablette sous Windows 11 puisque la taille réellement disponible est de seulement 27,4 Go sur mon PC de test. Même si vous pouvez étendre le stockage en plaçant une carte micro SD dans l’appareil pour y stocker vos fichiers, cela reste bien trop peu à mon sens. Notons également que le stockage eMMC est moins fiable et rapide qu’un SSD.

Si vous optez pour la seconde configuration, vous pouvez obtenir la Surface Go 3 avec le processeur Intel Pentium Gold 6500Y, 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go, ce qui est déjà plus convenable sur papier d’autant plus que le processeur gagne 20% de performances par rapport au Intel Pentium Gold 4425Y présent dans la génération précédente. Malheureusement, étant habitué à une Surface Pro bien plus puissante, la différence se fait ressentir et la Surface Go 3 dans cette configuration est moins véloce. D’ailleurs, la Surface Go 2 avec Intel Core m3 que j’avais testée l’an dernier se montrait bien plus réactive que cette Surface Go 3 d’entrée de gamme.



La seule version de la Surface Go 3 qui pourrait m’intéresser serait celle avait le processeur Intel Core i3- 10100Y couplée à 128 Go de stockage et 8 Go de RAM même si j’aurais préféré 256 Go de stockage. Cependant, son prix démarre à 679€ ce qui rend la tablette encore moins accessible. Là où ça se corse encore, c’est qu’il faut ajouter 99€ à 129€ de plus pour la munir du clavier Type Cover qui permet de protéger l’écran tactile et transformer cette tablette en un véritable petit PC, ce qui fait grimper le prix total à 778€. A ce prix, je préfère investir dans une Surface Pro 8 qui sera plus confortable à utiliser grâce à son écran plus grand de 12,5 pouces, son processeur Intel Core i5 / i7 et plus de stockage selon les configurations.

Une autre critique concernant cette Surface Go 3 concerne l’autonomie. Avec la Surface Go 2, j’arrivais en moyenne à tenir 6 à 7h en utilisation Web / courriel et Netflix. Avec cette surface Go 3, l’autonomie m’a même donné l’impression d’être inférieure puisque j’ai tenu moins un peu moins de 6h lors de mes tests. Microsoft parle pourtant de « jusqu’à 11h d’autonomie en utilisation normale » pour sa Surface Go 3. Soit j’ai un peu trop sollicité l’appareil, soit la luminosité était un peu trop élevée, mais j’ai l’impression que cette nouvelle génération se montre plus gourmande en énergie que la précédente, peut-être à cause des nouveaux processeurs ?

En conclusion : que penser de la Surface Go 3 ?

Avec sa finition exemplaire et son format mini, cette Surface Go 3 est très attirante au premier coup d’œil. Si vous cherchez une tablette convertible bien finie pour y présenter des projets à vos clients ; si vous voulez posséder un second PC sous Windows 11 pour surfer sur le Web ou gérer vos emails en déplacement et que vous avez conscience de ses limites, la Surface Go 3 fera parfaitement le job.

Cependant, j’aurais aimé que cette génération corrige les défauts de la précédente à savoir le stockage trop limité dans la configuration d’entrée de gamme et l’autonomie insuffisante à mon goût. Pour moi, lancer en 2021 une tablette encore dotée de 64 Go de stockage eMMC est un non-sens. La Surface Go 3 devrait au minimum afficher 128 Go de stockage SSD pour le tarif d’entrée de gamme de 459€. Pourquoi Microsoft n’en a-t-il pas également profité pour y placer un processeur ARM tout comme celui de la Surface Pro X. Ce type de processeur aurait était parfait dans cette tablette puisqu’il aurait permis de tirer l’autonomie vers le haut tout en ne pénalisant pas son utilisation plutôt destinée au Web. Est-ce peut-être pour une question de tarif ?

Là où il me faut relativiser, c’est que Microsoft vise principalement les entreprises et les écoles avec sa Surface Go 3 qui n’a donc pas besoin d’être exceptionnellement rapide et dotée d’une grande capacité de stockage. Quoique, pour le secteur éducatif, le tout nouveau Surface Laptop SE est là pour ça avec son tarif de moins de 300€. Cependant, pour les familles, opter pour une configuration avec Intel Core i3 et 128 Go de stockage me paraît être le minimum pour profiter confortablement de cette Surface Go 3 comme appareil d’appoint… ou mieux, choisir une Surface Pro !

Si vous me demandez de choisir entre la Surface Go 3 et sa grande-sœur, mon choix est vite fait. Même si cette dernière est moins accessible, la Surface Pro 8 peut répondre à bien plus d’usages et pourra être conservée bien plus longtemps. Ma Surface Pro 4, par exemple, je l’utilise depuis 2017 et elle est encore parfaitement fonctionnelle et suffisante à ce jour, tant au niveau des performances que de l’autonomie. Pour info, il s’agit de la version avec Intel Core i5 / 256 Go de stockage et 8 Go de RAM.

A l’approche du Black Friday, vous envisagez peut-être d’acheter une petite tablette Surface au meilleur prix. Dans ce cas, je ne peux que vous conseiller de scruter les offres pour la Surface Go 2 puisque cette dernière peut sans problème migrer vers Windows 11. Elle devrait bénéficier d’offres plus généreuses que la Surface Go 3. Si une tablette un peu plus grande vous convient aussi, alors la Surface Pro 7 pourrait être une bien meilleure alternative puisque son prix pourrait également chuter grâce à l’arrivée de la nouvelle génération.

Où acheter la Surface Go 3 ?

La Surface Go 3 est disponible depuis le mois d’octobre à partir de 459€. Vous la trouverez sur le Microsoft Store ou sur Amazon. Pour rappel, n’oubliez pas d’ajouter le clavier Type Cover qui s’avère être un accessoire complètement indispensable pour profiter de ce PC tactile au quotidien.