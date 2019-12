Un nouveau logo pour Windows et plus d'une centaine d'applications de Microsoft

Depuis plus d’un an, Microsoft refond progressivement les icônes de ses propres logiciels. Cela a commencé par les icônes d’Office, mais de nombreuses autres applications continuent sur la même voie. Le logo de Windows va également évoluer, mais ne vous imaginez pas qu’il s’agit d’un changement radical.

Lors de sa conférence en octobre dernier, Microsoft a dévoilé de nombreux produits donc le Surface Neo sous Windows 10X. Dans le futur, Microsoft veut fournir un système d’exploitation moderne, c’est-à-dire facile adaptable et facilement évolutif peu importe le type de support sur lequel il est installé. On imagine que dans un certain nombre d’années, celui-ci pourrait équiper la majeure partie des appareils destinés aux particuliers, même si dans un premier temps il n’est destiné qu’aux tablettes pliables.

Sur les captures d’écran partagées par Microsoft au sujet de Windows 10X, on avait déjà pu découvrir que bon nombre de logiciels développés par la firme profiteraient d’un nouvelles icônes. Elles se veulent plus modernes, mais ne veulent pas pour autant briser totalement les codes. Comme l’a indiqué la firme dans une interview pour Medium, Microsoft souhaite à travers tous ces changements « montrer l’innovation et le changement tout en maintenant la familiarité des clients ».

Le logo de Windows évoluera également avec l’arrivée de Windows 10X. Il ne sera plus d’une seule couleur comme actuellement. Chaque « carré » disposera de son propre contraste. Tous ces changements devraient arriver progressivement d’ici la fin 2020 et plus d'une centaine d'applications développées par la firme sont concernées. Même si ces modifications peuvent paraître subtiles, elles devraient permettre de rendre plus cohérent le système d’exploitation et ses applications.