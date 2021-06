Windows 11 : oui, installer des applications Android sera possible... MAIS !

L’une des annonces phares de Microsoft lors de sa conférence sur Windows 11 n’est autre que le support des applications Android. En effet, le futur système de Microsoft qui débarquera en tant que mise à jour gratuite sur les PC Windows 10 compatibles permettra aux utilisateurs d’installer des applications Android sur Windows 11… via l’Appstore d’Amazon. Explications.

Parmi les nouveautés à venir de Windows 11, le support des applications Android constitue l’un des éléments phares. En effet, beaucoup reprochent aujourd’hui à Microsoft son manque d’applications « grand public » comme Tik Tok… et Microsoft a justement montré que cette application phare serait prochainement disponible sur Windows 11 grâce à un partenariat stratégique conclu avec le géant de la vente en ligne Amazon.

Comment fonctionneront les applications Android sur Windows 11 ?

Finis les émulateurs gourmands en ressources, Windows 11 intègrera le support natif des applications Android grâce à l’App Store d’Amazon. Pour rendre cela possible, Microsoft va proposer un tout nouveau Microsoft Store. L’application qui permet de télécharger d’autres applications et jeux sur Windows va en effet débarquer sur Windows 11 dans une toute nouvelle version qui étend ses possibilités : nouveau design, nouvelles fonctionnalités, plus grande liberté pour les développeurs ; bref, de belles nouveautés au programme dont l’intégration des applications Android issues de l’Appstore d’Amazon. Voilà ce qu’a indiqué Microsoft dans son communiqué officiel :

« À partir de plus tard cette année, les gens pourront découvrir des applications Android dans le Microsoft Store et les télécharger via l'Amazon Appstore – imaginez enregistrer et publier une vidéo de TikTok ou utiliser Khan Academy Kids pour un apprentissage virtuel directement depuis votre PC. Nous aurons plus à partager sur cette expérience dans les prochains mois. Nous attendons avec impatience ce partenariat avec Amazon et Intel utilisant leur technologie Intel Bridge. »

Quels seront les PC compatibles avec l’exécution des applications Android ? Mystère !

L'installation d'applications Android sur Windows 11 sera offerte grâce à la technologie Intel Bridge qui permet à des applications mobiles de s’exécuter de manière native sur des processeurs x86. Sera-t-elle réservée à tous les processeurs Intel ou uniquement à ceux de dernière génération ? Sera-t-elle compatible avec les processeurs créés par son concurrent AMD ? L'expérience d'utilisation sera bonne ? Il faudra encore attendre un peu avant d’avoir réponse à ces questions. En attendant, vous pouvez découvrir ici le communiqué d'Intel concernant cette technologie.