Le prochain SoC ARM pour PC serait encore loin des performances de l'Apple M1

Si l’on en croit les informations repérées par Windows Latest, Qualcomm serait occupé à préparer un successeur à son Snapdragon 8cx. Une nouvelle référence a été repérée sur GeekBench, et ce nouveau processeur ARM annonce de bien meilleures performances même si elles restent encore loin de ce qu’offrent les nouvelles puces ARM d’Apple.

Windows sur ARM peine à convaincre depuis sa sortie mais l’espoir reste de mise, d’autant plus si d’autres constructeurs peuvent par la suite proposer leur processeurs ARM pour Windows. En effet, d’après XDA, l’accord entre Qualcomm et Microsoft serait sur le point d’expirer, ce qui laisserait la place à d’autres constructeurs de puces sur le marché des PC. En attendant, Qualcomm continue à travailler sur une nouvelle génération de processeurs pour Windows et une référence encore inconnue a été aperçue sur GeekBench.

La troisième génération de Snapdragon pour PC se profile

Le nouveau processeur Snapdragon 8cx Gen 3 au nom de code SC8280 serait la prochaine génération de puces Qualcomm pour PC. Il a été repéré sur un appareil Lenovo QRD sous Windows 11 qui, selon la source ferait référence à « Qualcomm Reference Device », une sorte d’unité de test vendue aux partenaires comme Lenovo et Asus. Ce nouveau processeur ARM affiche des performances bien plus élevées que la précédente génération : le score monocœur de ce SC8280 est de 1010 et il est de 5335 en score multicœur.

A titre de comparaison, la génération actuelle affiche respectivement des scores de 778 et 3028. Avec ce SC8280, on se rapproche ainsi de ce que proposait un Intel Core i5 de dixième génération (i5-10600K). Cette progression est donc très encourageante, mais l’on est encore loin des performances affichées par l’Apple M1, les processeurs ARM qui équipent notamment les MacBook Air. Ces derniers affichent en moyenne 1370 en score monocœur et 7600 en multicœur. Voici un petit tableau reprenant les valeurs de certains processeurs pour vous permettre de comparer.

Comme d’habitude, je vous conseille de prendre cette information avec des pincettes puisque ce nouveau processeur n’a pas été officialisé par Qualcomm. De plus, s’il voit bien le jour, les scores obtenus sur GeekBench pourraient être différents si l’on considère que le CPU est encore en cours d’optimisation. Affaire à suivre…