Microsoft ferme sa plateforme publicitaire pour les applications universelles

Microsoft Ad-Monetization, la principale plateforme publicitaire pour les applications UWP va fermer le 1er juillet prochain. Du côté des développeurs, c’est l’incompréhension…



Sur des plateformes comme Android ou iOS, de nombreuses applications gratuites intègrent des publicités. Pour ceux qui les développent, c’est un moyen de gagner un peu d’argent et de rentabiliser les nombreuses heures de travail passées à les concevoir. Pour motiver les développeurs à apporter leurs applications sur les plateformes Windows et adopter le format UWP, Microsoft avait en son temps créé sa propre plateforme de monétisation baptisée Ad-Monetization. Elle va malheureusement fermer prochainement. Voilà un très mauvais signal pour les applications universelles, et inutile de vous dire que les critiques fusent du côté des développeurs…

Une annonce (en catimini?) qui passe mal chez les développeurs

Dans un article discrètement publié sur MSDN, Microsoft a annoncé la mort de sa plateforme de monétisation à compter du 1er juin prochain. La firme explique cette décision par le fait que le service n'était plus rentable :

« À compter du 1er juin 2020, la plate-forme Microsoft Ad Monetization pour les applications Windows UWP sera fermée. Cette décision a été prise principalement parce qu'il n'est plus viable pour nous de continuer à faire fonctionner le produit aux niveaux actuels. (…) Bien que cette transition puisse être pénible pour les développeurs qui s'appuient sur la plate-forme de monétisation d'annonces aujourd'hui, nous voulons accorder suffisamment de temps pour effectuer la transition vers une autre plateforme publicitaire. Nous vous recommandons de commencer immédiatement le basculement en évaluant d'autres options de monétisation publicitaire pour vos applications Windows. »

Microsoft encourage donc les développeurs à utiliser d’autres plateformes publicitaires. Seul problème, bon nombre d’entre elles n’intègrent pas de kit de développement pour UWP. Il est clair que l’intérêt de cette technologie est nettement moindre depuis l’arrêt de Windows 10 Mobile (même si certains me diront qu’UWP n’est pas UWP) puisque les applications issues du Microsoft Store sont beaucoup moins téléchargées sur PC ou tablette. Cependant, bon nombre de développeurs, principalement indépendants, continuaient à maintenir leur application UWP.



Comme on peut le lire sur les réseaux sociaux et dans des groupes de discussions spécialisés, certains développeurs dénoncent encore une fois le manque de communication de l’entreprise qui se contente de justifier la fermeture du service par le fait qu’il soit non rentable, sans fournir plus d’explications, ou donner des alternatives concrètes. Depuis la fin de Windows 10 Mobile, bon nombre d'entre eux se sentent malmenés et estiment avoir perdu confiance en la firme.

De mon côté, je comprends le sentiment de ces développeurs même si je conçois également que la firme puisse supprimer un service en déficit. Cependant, cette nouvelle annonce envoie encore une fois un mauvais signal, notamment pour le Microsoft Store dont l'avenir semble incertain, comme l'expliquait la journaliste Mary Jo Foley. Si vous développez encore sur UWP, n'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires !