KB5005463 : PC Health Check débarque en tant que mise à jour sur Windows 10

Pour savoir si son PC est compatible avec Windows 11, Microsoft a mis à disposition un outil baptisé PC Health Check. Auparavant, il fallait se rendre sur le site de Microsoft pour télécharger le petit logiciel. Désormais, il s’installera automatiquement sur votre PC grâce à la mise à jour KB5005463.

Avec Windows 11, Microsoft impose des exigences matérielles assez contraignantes. Parmi celle-ci : la présence d’une puce TPM 2.0 afin d’améliorer la sécurité du PC et un processeur relativement récent pour assurer une bonne stabilité du système. Si votre PC ne répond pas à ces recommandations, vous ne recevrez tout simplement pas la mise à niveau vers Windows 11. Notez qu’il existe des moyens de contourner les restrictions et forcer l’installation de la mise à jour. Dans tous les cas, Windows 10 reste supporté jusqu’à octobre 2025 donc pas d’inquiétudes pour la sécurité de votre PC s’il ne supporte pas officiellement Windows 11.





L'outil s'installera automatiquement sur votre PC

Grâce à l’outil PC Health Check qu’il fallait auparavant télécharger manuellement sur le site de Microsoft, il est possible de savoir pourquoi Windows 11 ne peut pas s’installer sur votre PC. Une fois exécuté sur votre PC, il passe en revue les spécifications de votre appareil et indique si vous pouvez, ou non, récupérer la mise à niveau vers le nouveau système d’exploitation : absence de puce TPM 2.0, Secure Boot désactivé, mémoire vive insuffisante ou encore processeur trop vieux,… voilà quelques-uns des problèmes potentiels.

Dès aujourd’hui, PC Health Check ne devra plus être téléchargé manuellement sur le site de Microsoft puisque le petit outil débarque désormais en tant que mise à jour. En effet, si vous disposez de Windows 10, version 2004 ou ultérieure, vous devriez recevoir prochainement la mise à jour KB5005463 qui s’installera automatiquement sur votre PC. Une fois installée, vous verrez apparaître Contrôle d’intégrité de votre PC dans le Menu Démarrer qui n’est autre que le nom du logiciel traduit en Français. Notez que si vous êtes déjà sous Windows 11, cette mise à jour ne vous sera pas proposée.