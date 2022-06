No Bootable Device : la Surface Go devient inutilisable après une mise à jour

Il semblerait qu’une mise à jour firmware de la Surface Go ait rendu complètement inutilisable l’appareil. C’est en tout cas ce que rapportent de nombreux utilisateurs dans un fil de discussion sur le forum Microsoft Answers. Ce problème s’était déjà présenté en février dernier auprès de certains propriétaires du Surface Book 3. Ici, seule la version d’entrée de gamme de la Surface Go semble concernée.

« No Bootable Device » : voilà le message qu’ont découvert avec stupeur plusieurs utilisateurs de la Surface Go de première génération après l’installation d’une mise à jour. D’après les premiers retours que j’ai pu lire, le problème serait causé par un firmware visiblement buggé, déployé aux alentours du 4 mai dernier. Seule une version bien spécifique de la Surface Go rencontrerait ce problème après l’installation du firmware : le modèle d’entrée de gamme avec module de mémoire eMMC de 64 Go.

Si vous rencontrez ce problème avec votre Surface Go, j’ai malheureusement une mauvaise nouvelle pour vous : il semble, à ce stade, impossible de corriger cette erreur. Certains utilisateurs ont bien essayé de créer un nouveau support d’installation pour réinstaller Windows 11 mais le message d’erreur « No Bootable Device » continue à s’afficher.

Microsoft est au courant du problème et travaille sur une solution, mais difficile de savoir comment les utilisateurs impactés par ce problème vont pouvoir rétablir leur appareil. Peut être en flashant leur appareil au moyen d’un nouveau firmware à placer sur une clé USB ? Ce n’est qu’une supposition. Dans tous les cas, je vous tiendrai informé si une solution est trouvée.