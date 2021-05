Microsoft Whiteboard continue à s'améliorer... mais pas partout

Vous utilisez Microsoft Whiteboard dans le cadre de votre travail ? Bonne nouvelle puisque l'application reçoit une nouvelle mise à jour. Malheureusement, les nouveautés ne sont pas toutes disponibles selon la plateforme que vous utilisez. Faisons le point !

Microsoft Whiteboard, c'est quoi ?

Microsoft Whiteboard est une application collaborative disponible sur Android, iOS, Windows 10 et sur le web. C'est un très bon outil pour travailler seul ou à plusieurs sur un tableau infini. Sur tableau blanc, graphique ou même à carreaux, vous pouvez dessiner avec un stylet, vos doigts ou écrire avec un clavier.

Équipé d'outil de mise en forme, il vous permettra de créer des formes à main levée, puis le logiciel travaille la forme pour qu'elle soit parfaite. Même procédé pour un tableau, dessinez-le et il sera automatiquement mis en forme. Vous pouvez aussi intégrer des documents PDF, Word, Excel ainsi que des images. Vous l'aurez compris, Whiteboard est un outil très puissant et aux possibilités multiples.

Sur Windows 10 et iOS/iPadOS, Whiteboard est disponible gratuitement sur les stores. Une fois installé, vous pouvez l'utiliser avec votre compte Microsoft, la synchronisation entre vos appareils se fera par ce biais. Pour Android et le web, la chose est différente. L'application n'est disponible que depuis quelques semaines avec la mention "Preview", mais n'est utilisable qu'avec un compte Microsoft Professionnel/Azure. Même choses pour la version web, pour accéder à l'outil via votre navigateur un compte Professionnel/Azure est requis. Difficile de comprendre ses différentes restrictions d'accès entre chaque plateforme.



Une mise à jour qui n'est pas disponible partout !

Microsoft a annoncé des nouveautés pour Whiteboard web et la version intégrée à Microsoft Teams. Le Fluent Design arrive. Une nouvelle barre d'outils, avec des bords arrondis et de nouvelles icônes.

Des formes rapides peuvent maintenant être ajoutées : carrés, triangles, flèches, lignes…







Pour Microsoft Teams, un pointeur laser et un verrouillage de vue pour que vos participants voient la même chose que vous.

Source : Microsoft

En tant que professeur, vous pourrez gérer les différents tableaux de vos élèves sur une même page, pour visualiser leurs avancées et identifier l'élève qui a besoin d'aide.

Source : Microsoft

Pour la version web et Android, 5 nouvelles couleurs d'encre sont disponibles avec 6 épaisseurs. Découvrez aussi l'outil Highlighter avec 15 couleurs et épaisseurs. 10 nouvelles couleurs et textures arrivent également pour les Sticky Note.

Source : MSPU

Microsoft n'a rien précisé quant à l'arrivée de ces nouveautés sur la version Windows 10 et iOS/iPadOS. Dommage, il serait temps que Microsoft donne un coup de neuf à l'application sur ces plateformes. Avec une note de 3.5/5 sur l'AppStore et 3/5 sur le Microsoft Store, l'application est de moins en moins appréciée. Pour ces plateformes, la dernière mise à jour majeure a seulement apporté une nouvelle icône, rien de plus. Si vous découvrez cet outil, qu’en pensez-vous ? Si vous l'utilisez déjà, que pensez-vous des nouveautés apportées ?