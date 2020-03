News Bar : une nouvelle barre d'actualités à venir sur Windows 10

Microsoft propose depuis de nombreuses années une application qui permet de suivre les actualités à la manière de Google Actualités : Microsoft News. La firme devrait prochainement sortir une application connexe qui permettra d’ajouter une nouvelle barre à droite de l’écran sur Windows 10 afin de pouvoir suivre les actualités sans même devoir lancer l’application.

Une News Bar pour suivre plus facilement les actualités sur PC

Baptisée News Bar, cette nouvelle application n’est pas un simple Widget de bureau mais une sorte de nouvelle barre de tâches qui restera visible en permanence à droite de l’écran de votre PC. Selon vos préférences, vous pourrez également faire en sorte qu’elle se rétracte dans certaines situations, notamment pour ne pas trop vous distraire dans votre travail. Voici ce qu’explique Microsoft dans le descriptif de l’application sur le Microsoft Store :

«La barre d’actualités fonctionne exactement comme la barre des tâches de Windows. Elle est là quand vous en avez besoin, où vous en avez besoin et comment vous en avez besoin. Personnalisez son apparence dans les paramètres pour trouver l'expérience qui vous convient le mieux. Si vous voulez vous concentrer, ne vous inquiétez pas, vous pouvez à tout moment réduire la barre des actualités, puis la ramener lorsque vous serez à nouveau prêt. »

Nom : News Bar (Beta)

: News Bar (Beta) Taille : 143.61 Mo

: 143.61 Mo Prix : gratuit

: gratuit Compatible : Bureau

: Bureau Télécharger

L’application est donc déjà répertoriée sur le Microsoft Store, mais il ne semble pas encore possible de la télécharger pour le moment. N’hésitez pas à faire le test et me dire si de votre côté, vous avez pu la récupérer. Elle est pour l’instant toujours en version Beta. Notez que Microsoft News agrège le contenu de plus de 4500 médias à travers le monde mais pour ma part, je trouve Google Actualités bien plus complet en termes de contenus.