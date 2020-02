MonWindows est aussi sur Google Actualités !

Vous utilisez l'application Google Actualités sur Android ou iOS pour suivre les informations locales ou sur les secteurs qui vous tiennent à cœur ? Bonne nouvelle, les contenus de MonWindows y sont désormais intégrés !

Bientôt 10 ans d'aventures pour MonWindows !

Cela fait bientôt dix ans que MonWindows existe. Eh oui, j’ai lancé votre site favori (ou pas ^^) le 28 juillet 2010 très exactement et il était alors baptisé MonSmartphone. Un an plus tard, vu l'attrait que j'avais pour les Windows Phone, le site a déjà changé de nom pour MonWindowsPhone. Depuis 2016, le Phone a malheureusement disparu mais cela m’a permis d’élargir la ligne éditoriale pour couvrir de façon bien plus large l’actualité de Microsoft. Au programme : Windows, Surface, mais également un peu de Xbox et des actualités sur les produits et services de la firme destinés au grand public.

Vous étiez nombreux à nous suivre sur l’application Windows Phone qui tire peu à peu sa révérence, mais les évolutions du Web vous permettent désormais de suivre le site bien plus facilement qu’auparavant sans besoin d’installer une application. Ainsi, si vous utilisez un smartphone Android ou un iPhone, vous pouvez tout simplement épingler le site et vous abonner aux notifications pour être prévenu lorsqu’une nouvelle actualité est publiée. Sur Windows 10, cela fonctionne également puisque les nouvelles actualités prendront place directement dans le Centre de Notifications. Vous abonner est très simple, et vous retrouverez toutes les informations à ce sujet ici.

Comment suivre MonWindows avec Google Actualités ?

Si vous cherchez d’autres moyens de nous suivre (en plus de Facebook ou de Twitter) et êtes un adepte des applications, les actualités de MonWindows ont depuis peu été intégrées dans l’application Google Actualités. Je suis assez fier d’ailleurs de vous annoncer cette acceptation par Google qui permet à MonWindows de rejoindre ce « club fermé ». En effet, Google Actualités est habituellement réservé aux plus gros médias, et bien que nous comptions près de 250.000 visiteurs chaque mois, MonWindows reste un très petit site en comparaison avec ceux-ci.

Si vous avez envie de nous suivre via l’application Google Actualités, c’est très simple puisqu’il suffit de :



télécharger l'application depuis le Play Store sur Android ou l’App Store sur iPhone ou iPad la lancer, et rechercher MonWindows après avoir cliqué sur l'icône en forme de loupe cliquer sur la petite étoile pour vous abonner épingler le site sur l’écran d’accueil de votre téléphone si vous le souhaitez

En plus de cette application, nos contenus sont également régulièrement repris sur Google Actualités sur le Web. Ainsi, quand vous recherchez un contenu sur l’une de nos thématiques sur Google, il y a de fortes chances d’y voir apparaître MonWindows. Cette intégration ne veut peut-être pas dire grand-chose pour vous, mais elle me motive à encore plus à partager des informations de qualité avec vous, très cher lecteur ! :-)