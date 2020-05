15% de réduction sur Surface Pro 7, Laptop 3, Pro X et Studio 2

A l’approche de l’été, Microsoft lance plusieurs réductions valables sur sa boutique officielle. Les Surface Pro 7, Pro X, Laptop 3 et Studio 2 bénéficient ainsi de 15% de réduction, valable dès aujourd’hui et jusqu’au 21 juin. Toutes les offres sont à retrouver sur la page Surface Deals du Microsoft Store.

Surface Pro 7

L’un des produits phares de la gamme Surface n’est autre que la Surface Pro. Si la tablette de Microsoft vous fait de l’œil, c’est peut-être le moment. Disponible depuis novembre dernier, la Surface Pro 7 profite actuellement de 15% de réduction sur le Microsoft Store. Cette réduction s’applique à toutes les couleurs et configurations.

La Surface Pro est pour moi l’un des produits les plus intéressants pour ceux qui cherchent un appareil performant, facilement transportable et qui mêlent une utilisation personnelle et professionnelle. Je l’utilise pour ma part pour le développement, créer des infographies et effectuer des tâches bureautiques. Le ticket d’entrée est de 781€ pour la version avec Intel Core i3, 4Go de RAM et 128Go de stockage. Cependant, la version la plus équilibrée est pour moi dotée d’un Intel Core i5, 8Go de RAM et 256Go de stockage comme je vous l’indiquais dans mon test de l’appareil.

Surface Laptop 3

Si vous cherchez un produit plus classique, le Surface Laptop 3 est un PC portable disponible en deux versions : avec écran de 13,5 pouces ou de 15 pouces. De nombreuses configurations sont possibles et la troisième génération apporte même le choix du processeur : Intel ou AMD. La réduction de 15% s’applique encore une fois à toutes les déclinaisons de l’appareil. Le tarif débute à 976€, réduction comprise, pour la version avec Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous pouvez retrouver mon test de l’appareil en cliquant ici.

Surface Pro X

La Surface Pro X est cette fois-ci un produit un peu plus atypique de par le processeur qu’elle embarque. Très moderne, cette tablette est encore plus fine que la Surface Pro 7 et embarque un écran légèrement plus grand. Cependant, elle ne s’adresse pas à tous les utilisateurs comme je vous en parlais dans mon test. Le tarif débute à 993€, réduction de 15% déduite, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.





Surface Studio 2

Le dernier appareil profitant de cette réduction est cette fois-ci le Surface Studio 2. Ce PC all-in-one de Microsoft est destiné avant tout aux professionnels travaillant dans le design, l’architecture ou encore l’art. Très abouti visuellement parlant, il embarque un grand écran tactile de 28 pouces et des composants performants. Même si le ticket d’entrée est très élevé puisque son prix de départ est de 3526€, on le trouve rarement en promotion donc je me devais de vous en parler !