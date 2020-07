Le Surface Neo n'arrivera pas pour la fin de cette année 2020

Microsoft avait annoncé en octobre dernier les Surface Duo et Neo. Alors que le premier des deux devrait débarquer dans les prochaines semaines, la sortie du second est compromise pour cette année.

Le Surface Neo est un appareil à double écran présenté en automne 2019 par Microsoft qui devait normalement être lancé à l’automne 2020. Il n’embarque pas Android comme le Surface Duo, mais Windows 10X. Ce tout nouveau système d’exploitation conçu par Microsoft était initialement destiné à ce type de périphérique… mais les plans ont changé : Windows 10X sortira d’abord sur les appareils classiques.

Plusieurs rumeurs avaient laissé entendre que le Surface Neo ne verrait pas le jour cette année. En cause : un changement de stratégie de Microsoft mais également de possibles problèmes d’approvisionnement en raison du COVID-19. Les choses sont désormais claires puisque Microsoft a retiré de la page produit du Surface Neo la mention « Coming Holidays 2020 », à traduire par « sortie pour les fêtes de fin d’année 2020 » et non l’été.



Selon Mary Jo Foley de ZDNet, Windows 10X ne débarquera pas avant 2021 sur les appareils classiques (PC portables et tablettes). Quant aux appareils à double écran sous Windows 10X, il ne faut rien espérer avant 2022… Compte tenu de ce délai important, je parie que le Surface Neo restera au stade de prototype dans de magnifiques vidéo conceptuelles. Et vous ? Croyez-vous encore à sa sortie ?