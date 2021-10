Windows 11 : nouveau bug confirmé par Microsoft pouvant causer un écran bleu

Le déploiement de Windows 11 continue, et beaucoup d’entre vous ont déjà pu récupérer le nouveau système d’exploitation via Windows Update ou en forçant la mise à jour. Pendant ce temps, Microsoft continue de surveiller les incompatibilités potentielles et vient de recenser un nouveau bug connu.

Microsoft tient à jour une liste de bugs connus depuis le déploiement de Windows 11 pour le grand public. Lors de la sortie du nouveau système d’exploitation, seuls trois bugs étaient mentionnés dans la documentation dont une incompatibilité avec VirtualBox. Cependant, la semaine dernière, trois nouveaux bugs concernant l’impression sur des imprimantes en réseau sont venus s’ajouter.

Aujourd’hui, un autre bug vient de faire son apparition dans la documentation et il concerne la présence de clés non-ASCII dans les clés de registre. Concrètement, ce problème peut empêcher le démarrage de certaines applications voire mener à l’apparition d’un écran bleu (BSOD) lors de leur utilisation. Le navigateur Cốc Cốc est notamment concerné par ce problème. Voici ce qu'a indiqué Microsoft dans sa documentation :



« Des problèmes de compatibilité ont été détectés entre les applications utilisant des caractères non-ASCII dans leurs clés ou sous-clés de registre et Windows 11. Les applications concernées peuvent ne pas pouvoir s'ouvrir et provoquer d'autres problèmes ou erreurs dans Windows, y compris la possibilité de recevoir une erreur avec un bleu. Les clés de registre affectées avec des caractères non-ASCII peuvent ne pas pouvoir être réparées. »

Interruption des mises à jour sur les PC potentiellement concernés

Si votre PC est détecté par Microsoft comme étant potentiellement concerné par ce problème, la mise à niveau automatique vers Windows 11 ne vous sera plus proposée, le temps qu’une solution soit trouvée. La firme explique enquêter actuellement sur le problème et fournira une mise à jour lorsque plus d’informations seront disponibles. Bien qu’il soit possible de forcer la mise à niveau vers Windows 11, notamment en suivant notre petit tutoriel, Microsoft déconseille de le faire si votre PC est touché par ce problème (encore faut-il que vous le sachiez).