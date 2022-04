Windows 11 : un pas de plus vers la fin du fishing et du vol de mots de passe

On vous en parlait la semaine dernière : la prochaine mise à jour de Windows 11 baptisée 22H2 apportera des fonctionnalités de sécurité très intéressantes. En plus de mieux vous protéger contre les cyberattaques, Windows 11 rajoutera également une couche de protection supplémentaire pour bloquer les tentatives de phishing et le vol de mots de passe.

Des mesures de protection avancées contre le fishing

Depuis le début du COVID, les tentatives de phishing ont drastiquement augmenté. Le schéma est assez classique : vous recevez un faux e-mail se faisant passer pour un service que vous utilisez. Vous cliquez sur le lien et vous connectez avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe… Vous constatez alors 5 minutes plus tard que quelqu’un a volé vos données personnelles ou s'est connecté à votre boîte e-mail. Pire encore, vous avez transmis le numéro de carte bancaire sur un faux site au look identique à Amazon et constatez un débit de 1250€ sur le relevé de compte un mois plus tard.

Microsoft est bien conscient de ces problématiques et va offrir avec la prochaine mise à jour de Windows 11 prévue pour la seconde partie de cette année une protection avancée contre le fishing. Concrètement, Smartscreen Defender, activable dans les Paramètres de sécurité de Windows 11, sera en mesure de détecter (une partie) des faux e-mails et sites d’hameçonnage et vous alerter si vous ouvrez l’un d’eux. Aussi, vous serez averti si vous saisissez des informations d’indentification dans des applications ou sites Web piratés.



Les bonnes pratiques pour protéger vos données sur le Web

En attendant ces nouveautés, je ne saurais que vous rappeler de prêter attention à plusieurs petites choses pour protéger au mieux vos données personnelles sur le Web :

N’utilisez pas le même mot de passe sur tous les sites que vous fréquentez. Vous pouvez par exemple vous aider d’un gestionnaire de mots de passe qui permet de générer des mots de passe sécurisés et aléatoires. Les navigateurs proposent désormais nativement ce type de solution mais il existe également des logiciels tiers comme LastPass.

Prêtez toujours attention aux noms de domaine des sites que vous visitez, surtout après avoir cliqué sur un lien reçu par e-mail. Les sites d’hameçonnage sont désormais très bien conçus de sorte que vous ne puissiez pratiquement plus les distinguer des sources qu’ils imitent.

Activez la double authentification dès que c’est possible, surtout pour protéger l’accès à vos boîtes e-mail (Outlook.com, Gmail), à Facebook ou sur les sites qui stockent des données personnelles importantes.

Sur mobile, évitez de télécharger des applications inutiles et peu réputées, même depuis les boutiques applicatives officielles, et prêtez attention aux autorisations que vous leur accordez. Oui, certaines applications publiées sur le Google Play peuvent voler des informations personnelles stockées sur votre téléphone et la liste de tous vos contacts.

N’hésitez pas à partager dans les commentaires vos bonnes pratiques !