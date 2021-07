Vous ne serez pas forcé à installer Windows 11 sur votre PC

Si votre PC sous Windows 10 est compatible, vous pourrez télécharger gratuitement la mise à jour vers Windows 11, peut-être cet automne voire au début de l’année prochaine. Cependant, sachez que cela ne sera pas obligatoire. Vous pourrez donc rester sur Windows 10 si vous le souhaitez.

Une installation manuelle via les Paramètres du PC

Microsoft a partagé davantage d’informations sur le déploiement de Windows 11 sur les PC actuels. On sait désormais que la mise à jour ne sera pas téléchargée automatiquement sur les PC sous Windows 10 éligibles. En effet, si vous souhaitez installer Windows 11, il faudra vous rendre dans les Paramètres / Mise à jour et sécurité et cliquer sur le bouton de recherche de mise à jour. C’est seulement à ce moment qu’il vous sera suggéré d’installer le nouveau système sur votre PC (à partir du moment où il est compatible). Comme Microsoft l’explique sur son site, la firme souhaite laisser le choix à l’utilisateur :

« Pour les consommateurs, nous continuerons à offrir des choix de contrôle et de transparence liés aux mises à jour des appareils. Cela inclut la possibilité de planifier un redémarrage, de suspendre une mise à jour et d'avoir un contrôle total sur les mises à jour facultatives à installer. Le processus de mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 vers Windows 11 sera un processus de « recherche » initié par l'utilisateur pour choisir de mettre à jour vers Windows 11 »

Rappelons que Windows 10 restera supporté jusqu’à octobre 2025. D’ici là, des mises à jour de sécurité ainsi que d’autres améliorations continueront à être distribuées. Cependant, il ne faut pas s’attendre à bénéficier de nouveautés importantes puisque l’avenir pour Microsoft est désormais Windows 11. Microsoft a d’ailleurs annoncé que son nouveau système recevra une seule mise à jour majeure chaque année, contre deux actuellement avec Windows 10.