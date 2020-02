Le nouveau navigateur Edge s'installe automatiquement sur Windows 10 (Insiders)

Si vous voulez installer le nouvel Edge sur votre PC, vous devez pour l’instant le télécharger manuellement. Cependant, Microsoft avait expliqué que son navigateur allait être déployé automatiquement sur Windows 10 dans les semaines à venir. La mise à jour est disponible depuis cette nuit pour les Insiders.

Microsoft a lancé le 15 janvier dernier son nouveau navigateur Edge basé sur Chromium en version finale. Pour le télécharger, vous deviez pour l’instant vous rendre sur cette page . Cependant, la firme a commencé à le distribuer auprès des Insiders de manière automatique. Sur Twitter, Microsoft a en effet annoncé l’arrivée d’une mise à jour via Windows Update qui apporte le nouveau navigateur Edge. Elle ne concerne pour l’instant que les Insiders mais est déjà disponible dans le Canal Release Preview. Son déploiement auprès du grand public n'est donc plus qu'une question de jours.

Heads-up #WindowsInsiders, we have begun rolling out the new #MicrosoftEdge to the Release Preview ring. See this blog post from @kylealden with more info on Windows Update rollout plans: https://t.co/lLOKhUtnPE

— Windows Insider (@windowsinsider) February 25, 2020

Pour rappel, le nouvel Edge basé sur Chromium remplacera intégralement l’ancien navigateur qui utilisait son propre mode de rendu (EdgeHTML). Si vous souhaitez empêcher son installation automatique, une petite manipulation existe et un petit tour sur cet article vous permettra d’en savoir plus à ce sujet. Cependant, il n’y a aucun intérêt à bloquer cette mise à jour pour le grand public puisque le nouveau navigateur apportera une meilleure compatibilité avec les standards du Web, et un bien meilleur suivi de la part de Microsoft.