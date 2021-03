Nouvelle mise à jour pour les Surface Laptop, Go et Laptop Go

Microsoft a déployé une nouvelle série de mises à jour pour plusieurs de ses appareils de la gamme Surface. Sont concernés aujourd’hui : les Surface Go 1, Surface Go 2, Surface Laptop Go, Surface Laptop 1, Surface Laptop 2 et Surface Laptop 3.

Une nouvelle mise à jour est disponible dès maintenant pour de nombreux appareils Surface de la série Laptop, Go et Laptop Go. Si vous utilisez l’un de ces appareils, vous pouvez donc vous rendre dans les Paramètres de votre PC pour la télécharger. Cette mise à jour n’apportera pas de nouveautés, mais intègre de nouveaux drivers permettant notamment d’offrir une amélioration des performances graphiques ainsi qu’une meilleure stabilité. Elle est uniquement disponible si la version de Windows 10 installée sur le système est également ou supérieure à la 1903. Voici le changelog officiel de cette mise à jour.

Surface Laptop 1

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Intel Corporation - Affichage - 27.20.100.8682 Intel (R) HD Graphics - Cartes graphiques 27.20.100.8682 Améliore les graphiques et la stabilité du système. Intel - Extension - 1952.14.0.1470 Client Intel (R) ICLS - Extension 1952.14.0.1470 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Composant logiciel - 1.62.321.1 Client Intel (R) ICLS - Périphériques logiciels 1.62.321.1 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Système - 2040.100.0.1029 Interface du moteur de gestion Intel (R) - Périphériques système 2040.100.0.1029 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 11.8.82.3838 Surface ME - Micrologiciel 11.8.82.3838 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système.

Surface Laptop 2

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Intel Corporation - Affichage - 27.20.100.8681 Intel (R) HD Graphics - Cartes graphiques 27.20.100.8681 Améliore les graphiques et la stabilité du système. Intel Corporation - Extension - 27.20.100.8681 Pilote de carte graphique Intel® Display - Extension 27.20.100.8681 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Extension - 1952.14.0.1470 Client Intel (R) ICLS - Extension 1952.14.0.1470 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Composant logiciel - 1.62.321.1 Client Intel (R) ICLS - Périphériques logiciels 1.62.321.1 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Système - 2040.100.0.1029 Interface du moteur de gestion Intel (R) - Périphériques système 2040.100.0.1029 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 11.8.82.3838 Surface ME - Micrologiciel 11.8.82.3838 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système.

Surface Laptop 3 (Intel)

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Intel Corporation - Système - 10.24.0.4813 Contrôleur audio Intel (R) Smart Sound Technology (Intel (R) SST) - Périphériques système 10.24.0.4813 Améliore les performances audio et la durée de vie de la batterie. Intel Corporation - Système - 10.24.4813.245 Intel (R) Smart Sound Technology (Intel (R) SST) OED - Périphériques système 10.24.4813.245 Améliore les performances audio et la durée de vie de la batterie. Intel - net - 22.20.0.6 Intel (R) WiFi 6 AX201 160MHz - Adaptateurs réseau 22.20.0.6 Améliore la fiabilité et la stabilité du Wi-Fi. Intel - Bluetooth - 22.20.1.1 Bluetooth sans fil Intel (R) - Bluetooth 22.20.1.1 Améliore la fiabilité et la stabilité Bluetooth. Realtek Semiconductor Corp. - Composant logiciel - 11.0.6000.92 Application de support matériel Realtek - Composants logiciels 11.0.6000.92 Améliore les performances audio et la stabilité de l'appareil. Realtek Semiconductor Corp. - Extension - 6.1.0.9 Extension de périphérique Realtek - Extn 6.1.0.9 Améliore l'intégration entre les services système. Realtek Semiconductor Corp. - Médias - 6.0.9083.3 Realtek High Definition Audio (SST) - Contrôleurs audio, vidéo et de jeu 6.0.9083.3 Améliore les performances audio et la stabilité de l'appareil. Intel Corporation - Système - 1.0.1709.0 Vérification de la détection - Périphériques système 1.0.1709.0 Améliore les scénarios d'activation vocale Cortana. Surface - Sécurité - 7.2.2.0 Surface Trusted Platform Module 2.0 - Dispositifs de sécurité 7.2.2.0 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système.

Surface Go 1

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Intel (R) - Coopération - Affichage - 27.20.100.8681 Carte graphique Intel (R) HD 615 27.20.100.8681 Améliore les graphiques et la stabilité du système. Intel (R) - Coopération - Extension - 27.20.100.8681 Pilote graphique Intel (R) - Extension 27.20.100.8681 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Extension - 1.62.321.1 Client Intel (R) ICLS - Extension 1.62.321.1 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Composant logiciel - 1952.14.0.1470 Client Intel (R) ICLS - Périphériques logiciels 1952.14.0.1470 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Système - 2040.100.0.1029 Interface du moteur de gestion Intel (R) - Périphériques système 2040.100.0.1029 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 1.1.20.0 Surface UEFI - Micrologiciel (LTE) 1.1.20.0 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 11.8.82.3838 Surface ME - Micrologiciel 11.8.82.3838 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 1.0.30.0 Surface UEFI - Micrologiciel (WiFi) 1.0.30.0 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système.

Surface Go 2

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Intel (R) - Coopération - Affichage - 27.20.100.8681 Carte graphique Intel (R) UHD 615 27.20.100.8681 Améliore les graphiques et la stabilité du système. Intel (R) - Coopération - Extension - 27.20.100.8681 Pilote graphique Intel (R) - Extension 27.20.100.8681 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Composant logiciel - 1.62.321.1 Client Intel (R) ICLS - Périphériques logiciels 1.62.321.1 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Système - 2040.100.0.1029 Interface du moteur de gestion Intel (R) - Périphériques système 2040.100.0.1029 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Extension - 1952.14.0.1470 Interface du moteur de gestion Intel (R) - Extension 1952.14.0.1470 Améliore l'intégration entre les services système. Surface - Système - 1.0.13.0 Paramètres de surface - Périphériques système 1.0.13.0 Résout le problème d'orientation du système. Surface - Micrologiciel - 11.8.82.3838 Surface ME - Micrologiciel 11.8.82.3838 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 1.0.1.4 Surface UEFI - Micrologiciel 1.0.1.4 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système.

Surface Laptop Go