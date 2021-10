Windows 11 : « Et si les widgets étaient intégrés au Menu Démarrer ? »

Vous n'aimez pas le fonctionnement actuel des widgets sur Windows 11 ou n'en avez aucune utilité ? Un petit concept a vu le jour et il serait peut-être bien que Microsoft s'en inspire...

Windows 11 sort officiellement demain et apporte principalement un gros rafraîchissement de l’interface. Parmi ces changements esthétiques, j’ai l’impression que vous êtes assez nombreux à ne pas apprécier le nouveau Menu Démarrer. Eh oui, finies les tuiles rectangulaires à la Windows Phone sur Windows 11, le Menu Démarrer change radicalement de look et prône le minimalisme : une barre de recherche, les icônes des applications épinglées, les fichiers récemment ouverts et les menus pour accéder au profil et aux options de redémarrage/arrêt… c’est à peu près tout !



Une autre nouveauté assez décriée sur Windows 11 n’est autre que les Widgets. Cette nouvelle fonctionnalité permet de retrouver en un coup d’œil des actualités sélectionnées par Bing, la météo, la bourse ou encore d’autres informations personnalisées que vous souhaiteriez voir afficher. Oui… seulement pour beaucoup, ces widgets ne servent tout simplement à rien. De mon côté, je dois bien avouer ne m’en être jamais servi depuis juin dernier, quand j’ai commencé à tester Windows 11.

Un fonctionnement assez similaire à Android

Je suis tombé sur un concept relativement conçu par Gab Leo qui pose la question suivante : « Et si les widgets étaient intégrés au Menu Démarrer de Windows 11 ? ». Une image vaut mieux que mille mots, alors regardez à quoi ça ressemble !

L’idée me semble assez intéressante puisque les widgets sont, à mon sens, bien plus visibles dans le Menu Démarrer que là où ils sont positionnés actuellement. En effet, lorsqu’on lance une application qui n’est pas épinglée sur la barre des tâches ou le bureau, on passe bien souvent par le Menu Démarrer. Autre avantage à mon sens : ce fonctionnement est assez similaire à Android puisque les Widgets sont affichés aux côtés des icônes des applications sur le système mobile. Aucun risque donc que les utilisateurs soient perdus vu la place qu’occupe Android sur le marché du mobile.

Et de votre côté : que pensez-vous de ce concept ? Est-il mieux que la solution adoptée sur Windows 11 par Microsoft ? Pour info, si vous voulez vous passer des widgets, il suffit simplement cliquer droit sur la barre des tâches / Paramètres de la barre des tâches et désactiver l’option « Widgets ». A vous les commentaires !