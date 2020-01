Parts de marché PC : Windows 10 continue de croître... tout comme Edge !

Alors que nous venons à peine d’entamer la nouvelle année, NetMarketsare a publié les parts de marché des systèmes d’exploitation et navigateurs Web pour le mois de décembre 2019. Sans surprise, Windows 10 continue à croître pendant que Windows 7 vit ses derniers jours de support standard. Côté navigateurs, Microsoft Edge enregistre un léger bond en avant.

Windows 10 continue de croître face à Windows 7

Ce n’est pas un secret, Windows 7 sera prochainement abandonné par Microsoft. Ainsi, à compter du 14 janvier, il ne sera plus possible de télécharger des mises à jour de sécurité ce qui rendra le système d’exploitation plus vulnérable. Seule solution pour continuer à être à jour : migrer vers Windows 10, ou, dans le cas des entreprises, payer un support étendu à Microsoft.

Inutile de vous dire que la fin de cette période de support est bénéfique pour les chiffres de Windows 10 puisque le système d’exploitation occupe désormais 54,62% de part de marché sur PC, contre 26,64% pour Windows 7. Un an plus tôt, Windows 10 occupait seulement 40.90% de part de marché et venait à peine de dépasser Windows 7 qui le talonnait encore de peu avec ses 37,19%. On imagine que les statistiques d’utilisation de Windows 10 devraient encore faire un bond en avant dans le prochain bilan de NetMarketshare.



Du côté des autres OS pour PC, la situation a également peu évolué depuis l’an dernier. Windows occupe encore, selon NetMarketshare, près de 87% du marché, alors que MacOS prend la seconde place avec 11.09% du marché (contre 10,59% un an plus tôt). Les utilisateurs de Linux semblent de moins en moins nombreux puisque le système Open Source occupe désormais 1,61% de part de marché contre 2,45% il y a un an.



Google Chrome, loin en tête ; Edge de plus en plus utilisé

Côté navigateurs pour PC, Google Chrome est toujours bien loin devant ses concurrents avec 66,64% de part de marché. Loin derrière, Firefox prend la seconde place du podium avec 8.36%, Internet Explorer ferme la marche avec 7,44%. De son, côté, Edge occupe toujours seulement 6,74% du marché… mais a tout de même enregistré une petite hausse depuis début 2019 puisqu’il tablait seulement à 4,61% de part de marché à cette époque.