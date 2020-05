Peut-on facilement démonter ou réparer la Surface Go 2 ? L'avis d'iFixit !

Avec les Surface Laptop 3 et Surface Pro X, Microsoft a brillamment répondu aux critiques en présentant deux appareils à peu près réparable pour la première fois. La firme continue-t-elle sur la même voie avec la Surface Go 2 ? iFixit nous donne son avis sur la question.

Microsoft a présenté la semaine dernière la seconde génération de la Surface Go. Cette petite tablette dotée d’un écran de 10,5 pouces est passée sur le banc de test d’iFixit. Le site, bien connu pour livrer un score de réparabilité à de nombreux appareils informatiques, a octroyé la note de 3/10 à la Surface Go 2. C’est moins bien que le Surface Laptop 3 qui obtenait la note de 5/10 grâce à une conception plus modulaire offrant la possibilité de remplacer son SSD. Cependant, c’est mieux que la Surface Go de première génération qui obtenait une note médiocre de 1/10.

Selon iFixit, la conception interne de la Surface Go 2 est meilleure que la première génération. Le site de test de réparabilité informatique indique que les colles utilisées à l’intérieur de l’appareil sont moins fortes. De ce fait, l’on risque moins de casser les éléments en plastique en voulant par exemple séparer l'écran de la coque. De nombreux composants internes peuvent être également séparés. Cependant, il est impossible par exemple d’upgrader la mémoire vive ou encore remplacer le SSD pour profiter d’un espace de stockage supérieur puisque ces composants sont soudés à la carte mère.

Bref, si vous voulez en apprendre plus sur le processus de démontage de la Surface Go 2, ou encore découvrir les entrailles de la bête, je vous invite à regarder la vidéo ci-dessous.