Surface Pro 4 : une nouvelle mise à jour est disponible

Malgré sa sortie en 2015, la Surface Pro 4 n’est pas pour autant encore abandonnée par Microsoft. La tablette vient en effet de recevoir une nouvelle mise à jour de type firmware. Au programme : des améliorations liées à la sécurité et à la stabilité du système, ainsi que de nouveaux pilotes WiFi et Bluetooth.

La liste des modifications

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’une Surface Pro 4, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur Windows Update pour télécharger une nouvelle mise à jour. La liste des modifications est assez importante et vous pourrez profiter de nouveaux pilotes WiFi, Bluetooth et d’une amélioration générale de la stabilité et de la sécurité pour votre appareil. Voici le journal de modifications publié par Microsoft :

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Surface - Extension - 1914.13.0.1063 Extension client Intel iCLS 1914.13.0.1063

traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Composant logiciel - 1.56.87.0 Client Intel (R) ICLS - Périphériques logiciels 1.56.87.0

traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Système - 1914.12.0.1256 Interface du moteur de gestion Intel (R) - Système 1914.12.0.1256

traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Marvell Semiconductor, Inc. - Bluetooth - 15.68.17018.116 Adaptateur radio Bluetooth Marvell AVASTAR - Bluetooth 15.68.17018.116

améliore la stabilité de la connexion et permet le support de nouveaux produits. Marvell Semiconductor, Inc. - Net - 15.68.17018.116 Contrôleur de réseau sans fil AC Marvell AVASTAR 15.68.17018.116

traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 11.8.70.3626 Surface ME - Micrologiciel 11.8.70.3626

traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 109.3192.768.0 Surface UEFI - Firmware 109.3192.768.0

traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système.

Comment installer cette mise à jour ?

Si vous n’avez pas désactivé les mises à jour automatiques sur votre tablette, le nouveau firmware devrait s'installer automatiquement via Windows Update. Pour le vérifier, rendez-vous dans les Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update et cliquez sur le bouton de recherche des nouvelles mises à jour. Notez que cette mise à jour est disponible uniquement pour les Surface Pro 4 exécutant la version 1809 de Windows 10 ou ultérieure.