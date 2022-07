Pourquoi vous devriez bloquer les images par défaut sur Outlook ?

Vous vous demandez pourquoi vous continuez à recevoir des dizaines et des dizaines de spams ? Eh bien, car les expéditeurs savent que vous les lisez ! Pourquoi et comment inverser la tendance ? Suivez le guide !

Des dizaines de newsletter atterrissent dans vote boite de réception chaque jour, et leurs expéditeurs aiment savoir si elles ont bien été ouvertes. Une technique très simple permet d’obtenir des données précises sur la réussite d’une campagne de marketing : utiliser les images invisibles incluses dans les e-mails, avec la méthode des pixels espions.

Cette technique assez rudimentaire prend la forme d’une balise html classique, qui contient l’url d’une image hébergée sur un serveur distant. Celle-ci est incluse dans l’e-mail, et le logiciel de messagerie, comme Outlook, doit les télécharger pour les afficher. Le serveur reçoit alors une requête pour le téléchargement de cette image, et l’expéditeur peut facilement savoir si vous avez ouvert ce message, à quelle heure, de quel endroit, etc. Les images peuvent ainsi être utilisées comme de véritables accusés de réception à votre insu. Cette pratique est plutôt sournoise, puisque ce pistage s’effectue généralement avec des images d’un pixel, quasiment invisibles dans l’e-mail.

Comment bloquer le chargement des images dans Microsoft Outlook ?

Pour protéger la confidentialité, le chargement des images est désactivé par défaut sur la plupart des applications d’e-mail. Si nécessaire, vous pourrez toujours l’activer manuellement.

Outlook Web

Le Webmail d’Outlook bloque par défaut les images pour protéger votre sécurité. Si vous souhaitez activer cette protection manuellement, cliquez sur la roue crantée afin d’afficher les paramètres, puis sur "Afficher tous les paramètres d’Outlook". Dans la partie "Général", sélectionnez "Confidentialité et données". Choisissez "Utiliser le service Outlook pour charger les images". Celles-ci seront alors chargées de manière sécurisées avec un proxy.

Outlook PC

Pour vous assurer que le blocage des images externes est bien activé, cliquez sur "Fichier", puis "Options", et enfin sur "Centre de gestion de la confidentialité". Rendez-vous ensuite dans "Centre de gestion de la confidentialité Microsoft Outlook", et choisissez "Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité". Enfin, vérifiez que la case "Ne pas télécharger les images automatiquement dans les messages électroniques HTML ou les éléments RSS" est cochée.

Outlook Android

Pour bloquer les pixels de suivi dans Outlook pour mobile, rendez-vous simplement dans les paramètres de l’application, cliquez sur l'adresse e-mail à gérer et assurez vous que le bouton "Bloquer les images externes" est bien en position "Activé".