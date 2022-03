Windows 11 : encore des nouveautés pour les Insiders avec cette nouvelle MAJ

Microsoft vient de publier une nouvelle mise à jour de Windows 11 à destination des Insiders. Elle porte le numéro 22567 et apporte de nouvelles fonctionnalités. Faisons le tour de cette nouvelle mise à jour que vous pouvez télécharger dès à présent si vous avez rejoint le canal de développement.

Après une énorme mise à jour de Windows 11 pour les Insiders il y a deux semaines et quelques améliorations notamment pour les écrans tactiles la semaine dernière, place aujourd’hui à une nouvelle build. Microsoft vient en effet de déployer la build 22567 qui apporte plusieurs fonctionnalités. Parmi celles-ci, notons la toute nouvelle boîte de dialogue « Ouvrir avec » lorsque vous effectuez un clic droit sur un fichier. La firme a également apporté des modifications dans les Paramètres et pour Windows Update. Voici le changelog publié par les ingénieurs de Microsoft concernant cette nouvelle mise à jour.

Quoi de neuf dans la build 22567 (changelog officiel)

Windows Update exploite plus d'énergie renouvelable

Windows Update essaiera de programmer les installations de mise à jour à des moments précis de la journée lorsque cela se traduira par une réduction des émissions de carbone. La plupart des réseaux électriques sont alimentés par de multiples sources, notamment des énergies renouvelables et des combustibles fossiles. Dans la mesure du possible, Windows 11 donnera désormais la priorité à l'installation des mises à jour en arrière-plan lorsque de plus grandes quantités de sources d'énergie propres (comme l'éolien, le solaire et l'hydroélectricité) sont disponibles. Les utilisateurs peuvent toujours choisir d'installer les mises à jour immédiatement en accédant à Paramètres > Windows Update et en choisissant « Rechercher les mises à jour ».

Cette fonctionnalité ne sera activée que lorsque votre PC sera branché et que les données régionales d'intensité carbone seront disponibles auprès de nos partenaires electricMap ou WattTime . Si cette option est activée, les utilisateurs verront le texte affiché ci-dessous sur la page des paramètres de Windows Update. Nous travaillons toujours sur le contenu auquel le texte renvoie - restez à l'écoute pour les futures mises à jour.

Amélioration de la gestion des abonnements Microsoft 365 dans les paramètres

En octobre , nous avons introduit la gestion des abonnements dans « Votre compte Microsoft » sous Paramètres > Compte. Cela vous a permis d'afficher votre stockage OneDrive, la facturation récurrente et les informations de partage dans le cadre de votre abonnement Microsoft 365 dans Windows 11. Avec la version d'aujourd'hui, nous vous simplifions la gestion de votre abonnement Microsoft 365 :

Nous élevons l'expérience de gestion des abonnements Microsoft 365 à un niveau supérieur sous Paramètres > Comptes. Comme nous l'avons mentionné ici , nous utiliserons les packs d'expérience de service en ligne pour vous apporter plus d'expériences dans les comptes sous Paramètres > Compte.

Nous introduisons les détails de paiement dans l'expérience de la carte d'abonnement. Cela vous permettra de voir vos informations de paiement et d'être averti lorsque votre mode de paiement doit être mis à jour, vous permettant de poursuivre vos abonnements sans aucune interruption.

Pour les clients qui ne sont pas abonnés à Microsoft 365, nous mettons en évidence les avantages gratuits auxquels vous avez accès dans le cadre de votre compte Microsoft sur la page « Votre compte Microsoft ». Vous pouvez accéder directement à vos applications Web Office, afficher votre stockage OneDrive ou passer à un abonnement Microsoft 365 pour débloquer les avantages premium.

Configuration de l'appareil (OOBE) : Liaison du téléphone

Vous pouvez maintenant lier votre téléphone Android à votre PC dans le cadre de la configuration de l'appareil (OOBE) pour Windows 11. La liaison vous donnera un accès instantané à tout ce qui se trouve sur votre téléphone, directement depuis votre PC. Sans avoir besoin d'échanger constamment votre attention sur votre téléphone, vous pouvez utiliser vos applications mobiles préférées, envoyer des messages texte, passer des appels et plus encore sur votre PC avec l'avantage d'un clavier et d'une souris complets.

Nous publierons des ISO mises à jour dans les semaines à venir qui permettront aux initiés de Windows d'effectuer une nouvelle installation s'ils le souhaitent ou de configurer une machine virtuelle pour exécuter l'expérience de configuration de l'appareil. Vous pouvez utiliser la fonction de réinitialisation du PC sous Paramètres > Système > Récupération si vous souhaitez exécuter l'expérience de configuration de l'appareil aujourd'hui.



Contrôle intelligent des applications

Smart App Control (SAC) est une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour Windows 11 qui bloque les applications non fiables ou potentiellement dangereuses. SAC ne peut être activé que sur les appareils Windows qui ont effectué une nouvelle installation avec la dernière version Insider Preview (Build 22567 et versions ultérieures). SAC est d'abord configuré en mode d'évaluation. Pendant que SAC est en mode d'évaluation, il apprendra s'il peut vous aider à vous protéger sans trop vous gêner. Si tel est le cas, il sera automatiquement activé. Sinon, il sera automatiquement désactivé. En mode d'évaluation, un utilisateur peut activer manuellement SAC dans l'application de sécurité Windows sous la section App & Browser Control. Plus de détails sur cette fonctionnalité seront partagés à l'avenir.

Modifications et améliorations

[Général]

Nous avons mis à jour la boîte de dialogue "Ouvrir avec" pour l'aligner sur les principes de conception de Windows 11. La boîte de dialogue mise à jour respecte le thème clair/sombre. Nous avons également simplifié l'expérience en permettant de mettre à jour votre application par défaut en un seul clic. [Nous commençons à déployer cette fonctionnalité, elle n'est donc pas encore disponible pour tous les initiés

[Le menu Démarrer]

Lorsque vous survolez une icône d'application épinglée sur une autre, il y aura maintenant une petite animation pour indiquer que cela créera un dossier.

[Fenêtre]

Nous mettons à jour les gestes tactiles à plusieurs doigts pour inclure des animations réactives et agréables qui suivent votre doigt.

La possibilité pour la saisie vocale de télécharger des packs de parole à partir du Microsoft Store pour la reconnaissance vocale basée sur l'appareil afin d'offrir une meilleure performance de transcription est désormais disponible pour tous les initiés du canal de développement. Cela a commencé à se déployer avec la Build 22538 .

La possibilité pour vous de choisir le microphone à utiliser pour la saisie vocale si vous avez plusieurs microphones connectés à votre PC est désormais disponible pour tous les initiés du canal de développement. Cela a commencé à se déployer avec la Build 22557 .

Les nouvelles commandes de saisie vocale suivantes sont désormais disponibles pour tous les initiés du canal de développement. Cela a commencé à se déployer avec la Build 22557 .

Pour insérer ce Dis-le Entrer "Appuyez sur Entrée" Retour arrière « Prés retour arrière », « Retour arrière » Espacer "Appuyez sur l'espace", "Insérer un espace" Languette "Appuyez sur Tabulation", "Tabulation"

[Réglages]

Nous avons mis à jour les pages de l'application Paramètres pour adopter les contrôles WinUI pour une apparence et une convivialité cohérentes dans l'application.

Pour faciliter la recherche de paramètres dans l'application, nous avons amélioré le fonctionnement de la recherche de paramètres en arrière-plan. Ces améliorations fourniront aux utilisateurs un ensemble de résultats de recherche plus précis et placeront des résultats de recherche plus pertinents en haut de la liste.

Vous pouvez maintenant désactiver et réactiver votre audio en cliquant sur l'icône de volume dans l'indicateur matériel pour le volume.

[Gestionnaire des tâches]

Le gestionnaire de tâches repensé qui a commencé à être déployé avec la Build 22557 est désormais disponible pour tous les initiés du canal de développement.

[Windows sandbox]

Les dossiers mappés Windows Sandbox prennent désormais en charge les chemins relatifs. Par exemple, ..\relatif\dossier..

Correctifs et autres améliorations

Microsoft a également détaillé d'autres correctifs, améliorations mineures et bugs connus dans son changelog. Pour les découvrir, je vous invite à consulter l'article des équipes Microsoft sur le blog officiel Insider.