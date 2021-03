Windows 10 : la barre des tâches bientôt séparée de l’Explorateur de fichiers ?

Si vous êtes un utilisateur aguerri de Windows, vous n’êtes sans savoir que le processus explorer.exe ne concerne pas uniquement l’Explorateur de fichiers. Simple test : tuez ce processus via le Gestionnaire des tâches, et vous verrez directement que la barre des tâches tout entière ainsi que le centre d’actions vont également disparaître de l’écran. Ce comportement serait sur le point de changer si l’on en croit une découverte récente.



Explorer.exe n'intègrera plus la barre des tâches

Albacore, bien connu sur Twitter pour ses enquêtes dans les entrailles de Windows, a découvert un changement intéressant dans une préversion récente de Windows 10 publiée auprès des Insiders. En effet, la barre des tâches commence à être séparée du processus explorer.exe puisque son code s’intègre désormais dans une référence indépendante nommée taskbar.dll. D’après Albacore, la barre des tâches n’est pas encore totalement isolée du processus explorer.exe, mais cela ne serait qu’une question de temps. Taskbar.dll serait déjà fonctionnel mis à part pour la recherche Windows.

The taskbar is being moved from Explorer.exe into Taskbar.dll. Surreal to see this get relocated after decades. Right now Explorer still contains the code, but it's possible to switch to the DLL implementation. There's still some odd bugs such as semi-broken search box UI. pic.twitter.com/2gNqcDNTzp

— Albacore (@thebookisclosed) March 25, 2021

Si vous vous demandez ce que peut apporter ce changement, il offre à mon sens plusieurs avantages. Lorsque l’Explorateur de fichiers a décidé de planter lors d’un transfert de fichiers par exemple, vous pourrez continuer à interagir avec la barre des tâches et ses applications épinglées sans aucun problème. Autre avantage : Microsoft pourra mettre à jour plus facilement l’une des deux fonctionnalités puisqu’elles ne seront plus liées. Je vous rappelle que Microsoft teste d'ailleurs le widget Météo directement intégré à la barre des tâches. Enfin, cela pourrait peut-être également apporter un gain de performances et de réactivité.

A travers ce changement, certains y voient également une théorie intéressante : Microsoft pourrait préparer l'arrivée d'un nouvel Explorateur de Fichiers. D'après Albacore, ce serait d'ailleurs leur objectif à long terme mais la firme n'a rien confirmé en ce sens pour l'instant.

Les drivers tiers auront leur propre dossier

Pour en terminer avec les découvertes d’Albacore : Microsoft serait occupé d’isoler les pilotes matériels tiers de la même manière qu’ils le font actuellement sur Windows 10X. Aucune partition n’est dédiée, ils sont simplement intégrés dans un dossier indépendant. Pour quelle raison Microsoft opère-t-il ce changement ? Je vous laisse me donner votre théorique dans les commentaires ! =)

Looks like Microsoft wants to isolate 3rd party drivers on Desktop similarly to how they isolate them on 10X. No dedicated partition, but a folder will do. pic.twitter.com/4DatghWNas

— Albacore (@thebookisclosed) March 25, 2021