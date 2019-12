Votre Téléphone pour Windows 10 permet de télécharger 2000 photos depuis Android

Microsoft commence à déployer une nouvelle mise à jour de son application Votre Téléphone à destination des Insiders Windows 10. Une fois installée, elle vous permettra de parcourir les 2000 dernières photos capturées sur votre téléphone.

Si vous utilisez l’application Votre Téléphone, voilà une mise à jour qui devrait la rendre encore plus fonctionnelle. Microsoft a en effet publié une nouvelle version de son application afin de pouvoir synchroniser bien plus de photos qu’auparavant. En effet, il était jusqu’à présent possible de récupérer sur son PC les 25 dernières photos capturées par le téléphone. Une fois la nouvelle version installée, vous pourrez désormais en afficher 2000.

Microsoft a annoncé cette nouveauté en même temps que la nouvelle préversion de Windows 10 dont je vous parlais hier. La firme en a également profité pour rappeler d’autres nouveautés récentes de son application Votre Téléphone : la possibilité de passer des appels sur Windows 10 lorsqu’un smartphone Android est synchronisé, ainsi qu’utiliser le stylet en mode miroir.



De mon côté, la nouvelle version de Votre Téléphone n’est pas encore proposée sur le Microsoft Store. Cependant, la firme a indiqué que son déploiement serait progressif. Notez qu’il faut au minimum disposer de la version 1903 de Windows 10 pour pouvoir la récupérer, et également avoir installé la dernière version de l’Assistant Votre Téléphone sur Android.