Surface Book 3 / Surface Pro 8 : nouvelle mise à jour disponible

Microsoft a publié une nouvelle mise à jour pour deux de ses appareils. Si vous possédez le Surface Book 3 ou la Surface Pro 8, vous pouvez la télécharger des à présent en vous rendant sur Windows Update.

Le déploiement des mises à jour de type firmware pour les appareils de la gamme Surface continue en ce début du mois de février. Microsoft a ainsi libéré deux nouvelles mises à jour, l’une destinée à la Surface Pro 8, l’autre au Surface Book 3. Pour rappel, ce type de mise à jour n’apporte pas de réelles nouveautés à Windows 10 ou Windows 11 mais permet de profiter d’un système plus stable et plus sécurisé. Vous pouvez la télécharger en vous rendant simplement dans les Paramètres de votre PC > Windows Update et cliquer sur le bouton pour rechercher de nouvelles mises à jour.

Surface Pro 8

En dix jours de temps, la Surface Pro 8 aura été bien servie en mise à jour puisque le 25 janvier dernier, Microsoft déployait déjà un important firmware pour son PC hybride. La mise à jour d’aujourd’hui est bien plus maigre que la précédente puisqu’elle ajoute simplement le support du nouveau clavier Type Cover.

Nom de la mise à jour Windows Gestionnaire de périphériques Surface - Dispositifs d'interface humaine - 3.54.139.0 Pilote Surface Hid Mini - Périphériques d'interface humaine

Surface Book 3

Le deuxième appareil concerné par cette mise à jour n’est autre que le Surface Book 3 qui, pour rappel, est le dernier appareil de cette gamme aujourd’hui remplacée par le Surface Laptop Studio. La mise à jour d’aujourd’hui est assez importante à installer puisqu’elle corrige une vulnérabilité de sécurité critique et améliore la stabilité du système.