Internet Explorer ouvrira Edge si vous surfez sur YouTube, Facebook, Twitter...

Microsoft réussira-t-il enfin à se débarrasser d’Internet Explorer ? En tout cas, la firme fait preuve d’imagination pour pousser les derniers utilisateurs de ce navigateur obsolète à passer à Edge. Au menu prochainement : un basculement vers Edge pour les sites Web incompatibles avec IE.

Internet Explorer évincé par Microsoft (et c'est très bien ainsi !)

Internet Explorer a toujours eu mauvaise réputation et Microsoft tente de s’en débarrasser depuis des années. En 2015, la firme a sorti Edge, un navigateur spécialement conçu pour Windows 10 développé intégralement par la firme. Malheureusement, ce dernier restait bien en deçà de la concurrence, et Microsoft a décidé l’an dernier de troquer Edge… pour le nouvel Edge. En effet, le navigateur « moderne » de Microsoft se base désormais sur Chromium, la même base qu’utilise Google Chrome et est beaucoup plus puissant.

Depuis la mise à jour de mai de Windows 10 (version 2004), le nouvel Edge est proposé grâce à une mise à jour automatique disponible sur Windows Update. Une fois installé, il remplace intégralement l’ancien navigateur Edge. Cependant, une partie des utilisateurs ne lâche pas ses mauvaises habitudes et continue à surfer sur le Web avec Internet Explorer qui reste toujours présent sur Windows 10. La firme a de la suite dans les idées et proposera une « nouveauté » pour son navigateur obsolète à compter du mois prochain. Voyez plutôt.

« Vous naviguez désormais dans Microsoft Edge »

Si vous tentez de vous connecter à partir d'Internet Explorer sur l’un des 1156 sites Web répertoriés par Microsoft, il se lancera automatiquement sur Edge. De plus, un nouvel onglet s'ouvrira en parallèle avec un message destiné à vous convaincre d'utiliser le nouveau navigateur. Edge tentera également d'importer vos favoris, historique etc si vous avez laissé la case à cocher activée avant de cliquer sur le bouton "continuer". De nombreux sites populaires sont concernés, et notamment Facebook, Instagram, YouTube ou Twitter.

J’imagine que ce changement peut faire grincer des dents certains utilisateurs, mais rappelons qu’Internet Explorer ne supporte pas les nouveaux standards du Web et affiche donc mal de nombreux sites. Les quelques 5% d’utilisateurs qui l’exécutent encore régulièrement pourraient donc switcher naturellement vers Edge grâce à cette modification; une bonne chose, à mon sens. Peut-être la dernière étape avant que Microsoft ne supprime totalement Internet Explorer de Windows 10 ?