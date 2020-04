Les inscriptions à xCloud sont ouvertes en Europe : comment s'inscrire ?

Microsoft va lancer prochainement en Europe la phase de test de son Projet xCloud. Si vous souhaitez tester le service de streaming de jeux Xbox, vous pouvez vous inscrire dès à présent en avant-première (et espérer être sélectionné).

La Preview bientôt ouverte en Europe

Cela fait plusieurs mois que Microsoft teste aux Etats-Unis et dans quelques autres régions son service xCloud. Pour rappel, il s’agit d’une technologie de jeu en streaming qui permet de profiter de véritables jeux Xbox sur votre smartphone. Pour l’instant, il n’était pas encore possible d’en profiter sauf en passant par un VPN ou en utilisant le service Xbox Game Streaming qui n’est, en soi, pas tout à fait la même chose puisqu’il utilise la puissance de votre console et non celle des serveurs de Microsoft.

Dans un communiqué , Microsoft vient d’annoncer que utilisateurs situés en Belgique, en France, ainsi que dans neuf autres pays européens pourront prochainement tester xCloud. Aucune date précise n’a encore été dévoilée pour l’instant, mais les inscriptions à la Preview viennent d’ouvrir.



Comment s'inscrire à la Preview ?

Pour vous inscrire à la Preview et tester le service en avant-première, vous pouvez cliquer ici et remplir le formulaire. Microsoft vous tiendra ensuite au courant par e-mail si vous avez été sélectionné. Ce que l'on sait, c'est que l'ouverture de la Preview sera progressive. Certains utilisateurs risquent donc d'être sélectionnés avant d'autres, et la place sera peut-être également limitée.

Notez que seuls les smartphones sous Android sont compatibles avec cette Preview de xCloud pour l’instant. Bien que Microsoft souhaite également lancer son service de streaming de jeu sur iPhone, Apple limite sont expérience et il n’est donc pas possible de rejoindre la Preview pour l’instant.