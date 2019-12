Ne dites pas « Xbox Series » pour la future génération de console, mais « Xbox »

La semaine dernière a été marquée par une annonce totalement inattendue : la prochaine console de Microsoft prévue pour 2020 baptisée « Xbox Series X ». La firme a tenté de clarifier les choses en expliquant que « Xbox Series » n’était pas le nom de la prochaine génération de consoles, qui se nommera tout simplement « Xbox ». Vous me suivez toujours ?

Une nomenclature plus claire, selon Microsoft

Alors qu’on attendait sa présentation pour bien plus tard, Microsoft a dévoilé la semaine dernière le nom et le design de sa prochaine console. Annoncée comme étant la « Xbox Series X » lors du Game Awards, la firme a depuis lors expliqué que « Xbox Series » n’était pas le nom retenu pour la prochaine génération de consoles puisqu’il faudra tout simplement parler de « Xbox ». Voilà ce qu’a indiqué la firme au site Business Insider :



« Le nom que nous retenons pour la prochaine génération est simplement Xbox (…). Lors du Game Awards, vous avez vu ce nom prendre vie grâce à la Xbox Series X (…). Semblable à ce que les fans ont vu avec les générations précédentes, le nom Xbox Series X laisse de la place pour des consoles supplémentaires à l'avenir ».

Si vous n’avez toujours pas compris, gardez simplement en tête que la Xbox Series X sera bien le nom de la première console de prochaine génération de Microsoft. Cependant, si la firme en sort d’autres et pourquoi pas une plus abordable, elle ne se nommera pas spécialement « Xbox Series S » mais par exemple « Xbox Digital S ».

Ce changement a pour but, selon la firme, de simplifier la nomenclature de ses prochaines consoles qu’elle ne trouvait pas toujours claire avec la génération actuelle. Ainsi, la console de Microsoft sortie en 2013 se nommait « Xbox One », qui était également le nom de cette génération de console. La firme a pourtant sorti quelques années plus tard la Xbox One S et la Xbox One X.

Pourquoi avoir présenté la nouvelle console lors du Game Awards ?

La présentation de la nouvelle console lors du Game Awards a fait couler beaucoup d’encre sur les sites spécialisés. En effet, beaucoup de passionnés s’attendaient à une annonce de cette ampleur lors de l’E3, ou lors d’un événement spécial organisé par Microsoft. Si vous vous demandez pourquoi la firme a fait ce choix, Phil Spencer, le patron de Xbox, a expliqué à Gamespot pourquoi sa firme a décidé de présenter sa prochaine génération de console lors du Game Awards :

« Les Game Awards sont un rendez-vous qui, pour nous, est l’occasion de célébrer le meilleur de la capacité créative de notre industrie, et c’est fondamentalement pourquoi nous avons construit cette console (…). Ce n'est pas une question d'ego pour nous. Il ne s'agissait pas de ce dont nous avons besoin. Il s'agissait vraiment de savoir comment créer les prochains jeux les plus créatifs, les plus primés, les plus joués et les plus aimés. Faire cette annonce sur cette scène, c'était juste le bon endroit pour le faire, dans la célébration de grands jeux. ».

Spencer a également déclaré que l’E3 restait une étape importante dans l’histoire de la Xbox Series X, et la firme ne manquera pas le rendez-vous l’an prochain :

« Je repense à l'E3 2019, j'adore cet événement. L'énergie des fans, Keanu [Reeves], tout ça était génial. Le lancement de Gears, le lancement d'Outer Worlds, le lancement de Project xCloud, voyant la croissance continue dans Game Pass, le X019 à Londres était fantastique il y a un mois. J'ai juste l'impression que nous sommes en bonne position en ce moment. Je me sens fort sur la position de la plate-forme à l'approche de 2020 et sur le portefeuille de jeux à venir. Je suis vraiment, vraiment excité à propos de l'E3 2020. Ce sera un grand rythme pour nous et nous nous attendons à ce que ce soit vraiment important. »