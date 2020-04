Xbox Series S : la petite sœur de la X annoncée prochainement ?

Alors que la Xbox Series X débarquera d’ici la fin de cette année, un autre modèle pourrait également être lancé. Microsoft prévoirait également de commercialiser un modèle d’entrée de gamme de prochaine génération : la Xbox Series S.

Selon plusieurs rumeurs, Microsoft s’apprêterait à dévoiler lors de sa prochaine conférence virtuelle deux consoles next-gen :

La première, nous la connaissons déjà et il s’agit de la Xbox Series X . Pratiquement toutes ses caractéristiques ont été officialisées, dont sa puissance monstrueuse de 12 Teraflops, soit deux fois plus que la Xbox One X. Seules deux inconnues demeurent : le prix, et la date exacte de sortie.

. Pratiquement toutes ses caractéristiques ont été officialisées, dont sa puissance monstrueuse de 12 Teraflops, soit deux fois plus que la Xbox One X. Seules deux inconnues demeurent : le prix, et la date exacte de sortie. La seconde console n’a pour l’instant pas encore été officialisée mais les informations sur cette supposée Xbox Series S se précisent de plus en plus. Commençons par ce concept intéressant de ce que pourrait être cette nouvelle console. Je vous laisse admirer le résultat, et je ne serais pas étonné qu’il soit proche de la réalité si la rumeur se confirme.

Concept de la Xbox Series S par jiveduder sur Reddit

Xbox Series S, un modèle d’entrée de gamme abordable ?

Bien avant l’officialisation de la Xbox Series X, de nombreuses sources affirmaient que Microsoft travaillait sur deux consoles en parallèle, dont une plus abordable. La firme n’a pour l’instant pas commenté ces rumeurs, si ce n’est qu’elle se concentrait actuellement sur la Xbox Series X (c’était il y a quelques mois). Ce n’est pas pour autant qu’une autre console n’est pas au programme. Le site Windows Central a rassemblé dans un article tout ce que l’on suppose sur cette nouvelle console « low-cost » qui pourrait être annoncé dans les semaines à venir.

On apprend ainsi que la Xbox Series S aurait une puissance de 4 Téraflops, soit 3 fois moins que la Series X mais 3 fois plus que la Xbox One S. Cependant, elle lancerait les jeux bien plus rapidement que l’actuelle Xbox One X puisqu’elle embarquerait une mémoire de stockage de type NVMe. Elle serait beaucoup plus abordable que sa consœur avec un prix similaire à la Xbox One S lors de sa sortie. Enfin, elle profiterait de « fonctionnalités exclusives » propres à la nouvelle génération, mais aucune précision quant à celles-ci.

Notez qu'en plus de cette nouvelle console, Microsoft pourrait également annoncer un nouvel accessoire Xbox : un casque stéréo sans fil. Ce dernier utiliserait la connexion Bluetooth, et serait donc compatible avec n’importe quel autre appareil comme PC ou smartphone.