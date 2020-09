Xbox Series S : design, prix et date de sortie sont officiels

MAJ : Microsoft vient de confirmer la venue de sa seconde console next-gen : la Xbox Series S.

Ce n'est plus un secret : Microsoft va lancer la Xbox Series X dans quelques semaines. Aujourd'hui, place à une nouvelle annonce puisque sa petite sœur, la Xbox Series S, vient d'être officialisée. A quoi ressemble-t-elle ? A quel prix pourra-t-on l'acheter ? Quelle est sa date de sortie ? Voici les premières informations et le premier visuel de la console.



Cela fait très longtemps que les rumeurs au sujet de la Xbox Series S fleurissent sur la toile. Connue sous le nom « Lockhart », cette console n’avait jusqu'à aujourd'hui pas encore été officialisée par Microsoft. C'est désormais chose faite... et elle a enfin un visage ! La première image de la Xbox Series S a été publiée cette nuit par Brad Sams du site Thurrott. Face au buzz suscité par la fuite, Microsoft a officialisé sa console dans les heures qui ont suivi. Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, son look rappelle un peu celle de l’actuelle Xbox One S. Cependant le cercle noir sur sa face supérieure la démarque complètement.

Let’s make it official!



Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).



Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq

— Xbox (@Xbox) September 8, 2020

Le bien connu WalkingCat qui avait d’ailleurs récemment perdu son compte Twitter a rapidement suivi Brad Sams en publiant une petite animation permettant de comparer le format des deux consoles next-gen de Microsoft. La Xbox Series S semble donc très mince par rapport à sa grande sœur. On parle d'une taille inférieure de 60% !



En ce qui concerne le prix, la Xbox Series S sera lancée au tarif de 299$. Quant à la Xbox Series X, il faudra compter 499$. Selon Windows Central, la firme compterait également lancer une formule Xbox All Access qui comprendrait la location de la console, un abonnement Xbox Live et un abonnement au Xbox Game Pass. Cette formule serait proposée à 25$ par mois pour la Xbox Series S et 35$ par mois pour la Xbox Series X. Les deux consoles débarqueront le 10 novembre prochain. Reste à voir si une formule de ce type sera lancée chez nous, et à quel tarif.



Pour rappel, la Xbox Series S devrait délivrer environ 4 téraflops de puissance contre 12 pour la Xbox Series X et 6 pour la Xbox One X. Cela étant, elle devrait se montrer beaucoup plus rapide que cette dernière, notamment grâce à l’intégration d’un SSD qui raccourcira considérablement la durée de chargement des jeux. Elle n'intégrera par contre pas de lecteur optique.