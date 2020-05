Surface Audio, l'application pour Headphones et Earbuds dispo sur Android et iOS

Les Surface Go 2 et Surface Book 3 n'ont pas été les seuls appareils officialisés ce mercredi par Microsoft. Plusieurs accessoires, dont les Surface Earbuds et Headphones 2 ont également été annoncés. Une application qui leur est dédiée vient de débarquer pour Android et iOS.

Depuis le lancement de son premier casque audio, le Surface Headphones, Microsoft propose aux utilisateurs de Windows 10 une application dédiée baptisée Surface Audio. Elle permettait notamment de mettre à jour le firmware de leur accessoire sans fil, obtenir des informations dont le niveau de la batterie ou le volume, effectuer différents réglages ou encore retrouver des didacticiels en vidéo.

La firme vient aujourd’hui de rendre disponible son application sur le Google Play Store pour Android ainsi que sur l’App Store d’Apple. Les fonctionnalités sont similaires à celles de l’application pour Windows 10. L’application Surface Audio est compatible avec tous les casques audio Surface dont les Headphones de première et de seconde génération, ainsi que les Surface Earbuds qui seront disponibles dès mardi prochain. Pour télécharger l’application peu importe leur plateforme, je vous renvoie vers notre section téléchargement en cliquant ici.