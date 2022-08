Surface Book 3 : une nouvelle mise à jour est disponible

Si vous êtes l’heureux possesseur du Surface Book 3, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle mise à jour sur votre PC. Elle est de type firmware et n’apporte donc pas de nouveautés notables. Cependant, elle permettra à deux accessoires que sont les Surface Dock 2 (station de travail) et le Surface Pen 2 (stylet) de fonctionner encore mieux. Voici le changelog complet au sujet de cette nouvelle mise à jour.

Surface Book 3

Un ordinateur à la hauteur de vos ambitions. La Surface la plus puissante à ce jour combine vitesse, performances graphiques et gaming immersif tout en offrant la polyvalence d’un ordinateur, d’une tablette et d’un studio portable. Disponible en version 13,5" ou 15", toutes deux équipées d’un écran tactile haute résolution.