KB4541331 : nouvelle mise à jour pour Windows 10 (1809)

Microsoft a publié une nouvelle mise à jour de Windows 10. Si vous tournez sur l’une des deux dernières version (1903 ou 1909), vous n’êtes pas concerné puisque seules les versions égales ou inférieures à la 1809 sont éligibles à cette mise à jour. Mais qu’apporte-t-elle ?

KB4541331 : une mise à jour facultative pour Windows 10 (version 1809, 1803 et 1709)

Cela ne fait qu’une semaine que le Patch Tuesday est disponible, et Microsoft a pourtant déjà déployé deux mises à jour de Windows 10. La première, datant de vendredi, permettait de combler une faille de sécurité importante relative au protocole SMBv3. Aujourd’hui, une autre mise à jour moins importante a été publiée et est réservée aux versions plus anciennes de Windows 10.

Si votre PC embarque la version 1809 de Windows 10 ou inférieure(1709 ou 1803), la nouvelle mise à jour KB4541331 est disponible. Celle-ci est facultative, ce qui signifie qu’elle ne s’installera pas automatiquement. Il faudra vous rendre dans les Paramètres / Mise à jour et sécurité / Windows Update, et cliquer sur le bouton de recherche de mise à jour.

Au niveau des nouveautés, cette mise à jour se concentre principalement sur la correction de bugs, sans pour autant apporter des correctifs de sécurité. Elle permet notamment de résoudre des problèmes d’impression, de saisie tactile ou de compatibilité avec certains programmes.



Pensez à mettre votre version de Windows 10 à jour !

Je vous rappelle que la version 1809 de Windows 10 ne sera plus supportée par Microsoft à compter du mois de mai. Pour garder un environnement sécurisé, je vous invite donc à télécharger la dernière version de Windows 10, à savoir la 1909, dès maintenant. Si vous avez cliqué sur le bouton de recherche de mise à jour, celle-ci devrait apparaître en-dessous et il suffira de cliquer sur le lien pour l’installer.