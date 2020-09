Le Surface Neo de Microsoft verra bien le jour (et il ne sera pas seul !)

Disponible dès aujourd'hui aux Etats-Unis, le Surface Duo n'est pas le seul appareil pliable de Microsoft. La firme avait en effet dévoilé deux prototypes l'an dernier et parmi ceux-ci, le Surface Neo sous Windows 10X. Microsoft vient de le confirmer : le Surface Neo n'est pas annulé, et d'autres appareils pliables sont dans les cartons.

Le Surface Neo est "juste reporté"

En automne 2019, Microsoft a annoncé le Surface Neo aux côtés du Surface Duo que vous connaissez probablement déjà. Le Surface Neo n’est pas un smartphone pliable sous Android comme son homologue, mais une petite tablette sous Windows 10X dotée également de deux écrans. Malheureusement, Microsoft a annoncé que son appareil ne verrait pas le jour cette année. Beaucoup en ont donc déduit qu’il ne sortirait probablement jamais… raté !





Le site TheVerge a profité de la sortie du Surface Duo aux Etats-Unis pour s’entretenir avec Panos Panay. Lors de l’interview, le responsable de la division Windows + Devices chez Microsoft a souhaité revenir sur le Surface Neo en insistant sur le fait que son appareil verrait bien le jour… au bon moment. Selon lui, il n’était pas prêt actuellement à fournir une expérience satisfaisante aux clients :

« Neo est retardé. Je voulais le bon moment pour apporter ce produit avec la bonne expérience. Nous croyons à ce concept, à ce facteur de forme et à cette taille. Ce sera un beau complément à Duo avec Windows et j'en suis ravi. C'est un produit qui me tient à cœur (…). Que le plus grand passe à Windows où il est approprié d'utiliser la base de code et le logiciel Windows, et que le plus petit facteur de forme utilise Android, je pense que vous pouvez affirmer en toute sécurité que c'est la bonne voie avec ce que nous faisons actuellement en équipe. »

L'avenir est aux appareils pliables !

Panos Panay croit donc dur comme fer à son concept, et à cette révolution que constituent les appareils à double-écran. Selon lui, les constructeurs devraient emboîter le pas. De plus, Microsoft ne compte pas s’arrêter aux Surface Duo et Neo. D’autres appareils, tant sous Windows qu’Android, semblent donc dans les tiroirs, et probablement le Surface Duo 2 dont on suppose le nom de code depuis peu : « Zeta ». Voilà, pour terminer, la confirmation d’autres appareils à venir par Panos Panay :

« Nous voulons que l'architecture à double écran soit répandue, nous voulons que chaque application fonctionne sur ces écrans, et nous nous y engageons fondamentalement. Il comprend une feuille de route de plusieurs tailles. »